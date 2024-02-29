Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olacak

Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor

Dijital içerik üreticisini Oğuzhan Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon adlı YouTube programına konuk olacağını duyurdu.

Oğuzhan Uğur'un X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

''Mevzular Açık Mikrofon Y.S.Ö. ‘in sıradaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu. Katılım için yakında BabalaTv'den paylaşılacak olan afiş altına yorum yapabilirsiniz. Bekleriz.''

KİMLER KATILACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan, CHP’nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ve CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da programa katılacağı duyurulmuştu.

Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor - Resim : 1

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