İstanbul beyaza büründü: Adeta pamuk tarlasını andırıyor

İstanbul’da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

ÇAMLICA KULESİ GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

Boğaz hattında yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri sis bulutlarının arasında kayboldu. Çamlıca Kulesi sisle birlikte görünmez hale geldi.

TEM otoyolu Mahmutbey ile Esenyurt, D-100 kara yolu Avcılar ile Beylikdüzü arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

SEFERLER NORMALE DÖNÜYOR

Mesai saati öncesi yoğunlaşan sis, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri zorlarken, bazı bölgelerde de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Sisin yoğunluğunu azaltmasıyla birlikte Şehir Hatları'nın iptal olan bazı seferleri normale dönerken, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı Sarıyer hatlarında ise seferler yapılamıyor.

Saatler öğlene doğru ilerlerken sisin biraz hafiflediği de kaydedildi.

Kaynak: AA