İstanbul beyaza büründü: Adeta pamuk tarlasını andırıyor

Megakentte yaşanan sis sebebiyle gökdelenler, boğaz köprüleri ve Çamlıca Kulesi gözle görünmedi.

Son Güncelleme:
İstanbul beyaza büründü: Adeta pamuk tarlasını andırıyor

İstanbul’da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

İstanbul beyaza büründü: Adeta pamuk tarlasını andırıyor - Resim : 1

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

ÇAMLICA KULESİ GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

İstanbul beyaza büründü: Adeta pamuk tarlasını andırıyor - Resim : 2

Boğaz hattında yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri sis bulutlarının arasında kayboldu. Çamlıca Kulesi sisle birlikte görünmez hale geldi.

TEM otoyolu Mahmutbey ile Esenyurt, D-100 kara yolu Avcılar ile Beylikdüzü arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İstanbul beyaza büründü: Adeta pamuk tarlasını andırıyor - Resim : 3

SEFERLER NORMALE DÖNÜYOR

Mesai saati öncesi yoğunlaşan sis, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri zorlarken, bazı bölgelerde de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Sisin yoğunluğunu azaltmasıyla birlikte Şehir Hatları'nın iptal olan bazı seferleri normale dönerken, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı Sarıyer hatlarında ise seferler yapılamıyor.

Saatler öğlene doğru ilerlerken sisin biraz hafiflediği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
sis İstanbul
Son Güncelleme:
Devlete bağlı kurum yüzde 25'lik sınırı yok saydı: Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz kirasına yüzde 900 zam yaptı! Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz kirasına yüzde 900 zam yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı
YSK takvimi işliyor: Kağıtların dağıtımına başlandı! YSK takvimi işliyor: Kağıtların dağıtımına başlandı!
Sözcü TV'ye veda etti... Artık Sözcü TV ekranında olmayacak. İşte yeni adresi Sözcü TV'ye veda etti... Artık Sözcü TV ekranında olmayacak. İşte yeni adresi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey
Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur! Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı