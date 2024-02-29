Devlete bağlı kurum yüzde 25'lik sınırı yok saydı: Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz kirasına yüzde 900 zam yaptı!

Türkiye genelinde kira zammında yüzde 25’lik sınır uygulanırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kendisine bağlı taşınmazların kirasına yüzde 900 zam yaptı.

VGM zamları savunurken, zamlara depremi bahane ederek, itiraz eden kiracısına “İşlemde kamu yararı bulunmaktadır. Tahsil edilen meblağ, yıkılan kültür varlıklarının ihyası için kullanılacak” dedi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait konutta kiracı olan ve yüzde 900’lük kira artışına itiraz eden yurttaşın başvurusuna, “Toplanan kiralar, deprem bölgesinde yıkılan ya da harap olan kültür varlıklarının ihyası için kullanılmaktadır.” yanıtı verildi.

Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait konutta kiracı olan yurttaşa 10 Kasım 2023 tarihinde ihbarname gönderildi. VGM tarafından gönderilen ihbarnamede, konut kirasına yüzde 900’lük zam yapıldığı kaydedildi.

ZAM ORANI YÜZDE 900

Kasım 2019’da 880 TL kira bedeli ile VGM’ye ait konutta oturmaya başladığını belirten yurttaş, kirasının Kasım 2020’de 880 TL’ye, Aralık 2022’de ise 900 TL’ye çıktığını ifade etti. Kasım 2023’te ise kirasının yüzde 25’lik artış ile bin 125 TL’ye yükseldiğini belirten yurttaş, yüzde 900’lük zammın 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandığını ve kirasının 10 bin TL’ye çıktığını söyledi.

DEPREMİ BAHANE ETTİLER

Müdürlüğe yaptığı itirazdan sonuç alamayan yurttaş, itirazını Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden konuya yönelik bilgi ve belge istedi. Müdürlüğün KDK’ye gönderdiği bilgi notunda, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Fahiş zammı savunan müdürlüğün savunmasında, tesis edilen işlemin kamu yararına olduğu, tahsil edilen meblağların deprem bölgesinde yıkılan ve harap olan vakıf kültür varlıklarının ihyası için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Başvuru hakkında nihai kararı veren Kamu Başdenetçisi idarenin işlemlerini, “Kanunlara uygun” olarak değerlendirdi. VGM, kiracının kira zammının geri çekilmesi talebini reddetse de yargı yoluna başvurulabileceğini bildirdi.