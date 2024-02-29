CHP'nin TRT önündeki basın açıklaması iptal edildi, CHP'li Günaydın TRT Genel Müdürü ile görüşecek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün saat 11.00’de TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması iptal edildi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den dün yapılan açıklamada,Grup Başkanvekili Günaydın ve CHP milletvekillerinin bugün saat 11.00’de TRT’nin seçim döneminde tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle genel müdürlük önünde basın açıklaması yapılacağı bildirilmişti.

Açıklamanın yapılacağı saatten önce TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın, Günaydın’a saat 16.30’da görüşmek üzere randevu verdiği, söz konusu basın açıklamasının iptal edildiği belirtildi. Gökhan Günaydın’ın, Sobacı ile görüşmesinden sonra açıklama yapabileceği öğrenildi.

ÖZEL: TRT'Yİ CENAZEMDE İSTEMİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin son TBMM Grup Toplantısı'nda TRT'yi eleştirmiş, TRT bunun üzerine yayından çıkmıştı.

Özel şunları söylemişti:

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa’ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki ‘TRT özerktir ve tarafsızdır.’ O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay’a 0, Turgut Altınok’a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP’nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak’tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT’yi cenazeme istemiyorum. Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış."

Kaynak: ANKA