Özgür Özel'den Erdoğan'a: Sen ABD destekli bir projenin ürünüsün

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendilerine yeterince süre vermeyen TRT'yi eleştiren Özel, "1 Ocak’tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT’yi cenazeme istemiyorum. Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış" ifadelerini kullandı

CHP Lideri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin hala devam etmesine ve bu ilişkiyi Sakarya'da protesto eden bir kişinin pankartının indirilmesine, "Erdoğan da Sakarya'daydı. Bir pankart açtılar 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın'... Gidip apar topar pankartı toplattılar. Pankartı açanlar biliyorlar ki ticareti Erdoğan'ın ailesi yapıyor" dedi.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

CHP LİDERİ, MEMLEKET PARTİSI'NDEN AYRILAN 3 İSME ROZET TAKTI

"Memleket Partisi’ne gönül ve oy verenler bundan sonra siyaset yapacak olanların hiçbirisiyle CHP’nin bir derdi sıkıntısı olamaz. Parti içinde yaşanan bir takım süreçler bizi ayrı düşürmüş olabilir. Ama burası onların da emek verdiği, bundan sonra her birisine kapısı açık olduğu, 81 ilde çorbası kaynatılan bacısı tüttürülen yani birbirleri bu baba evinde uzakta kaldıysa, ha dönerse diye bir sıcak çorba ve sıcacık bir yuva olarak orada tuttuğumuz baba evimizdir.

TRT'YE ELEŞTİRİ

TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa’ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki ‘TRT özerktir ve tarafsızdır.’ O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay’a 0, Turgut Altınok’a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP’nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak’tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT’yi cenazeme istemiyorum. Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış.

‘MADENCİNİN FITRATINDA ÖLÜM VAR DEMEK, İNSANIMIZI KANDIRMAK DEMEKTİR’

Elazığ'daki göçük... Şükür can kaybı olmadan sonlandı. Madenler halen alarm vermeye devam ediyor. Herkes 'Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun' diyordu. Madenlerde bir arpa boyu yol alınmadı. Madencinin fıtratın ölüm var demek insanımızı kandırmaktır. Alman'ın, İngiliz'in fıtratında olmayanı görmek vatandaşı kandırmaktır. Bu kazaları durdurmak için kanun yapmayanlar ne yapıyor? Murat Kurum'un İliç yığınına izin verdiği, o karardan sonra Erdoğan'ın imzasıyla şirketin 221 milyon lira borcunu affetmesi... Bu şirket o madenden 334 milyon dolar kâr etmiş. Böyle bir insafsızlık ve kayırmacılık...

'TAYYİP BEY VE AİLESİ İSRAİL TİCARETİNDEN PAY ALIYOR'

Ben Madrid'de Sosyalist Entarnasyonel'in 140 üyesinin karşısındaydım. Filistin'de 30 bin insan öldürüldü. Gelin, Filistin'deki mezalimi bitirelim dedim. Erdoğan da Sakarya'daydı. Bir pankart açtılar 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın'... Gidip apar topar pankartı toplattılar. Pankartı açanlar biliyorlar ki ticareti Erdoğan'ın ailesi yapıyor. Cuma namazına Erdoğan'la 300 araçla giden etrafındaki iş adamları yapıyor. Biliyorlar ki Tayyip Bey ve ailesi İsrail ticaretinden pay alıyor.

'İNSANLAR ÇOCUKLARININ BOĞAZLARINDAN BİR TUTAM KIYMA GEÇSİN DİYE SABAHIN KÖRÜNDE BU MÜCADELEYİ VERİYORLAR'

Acı bir reçete geliyor. 31 Mart'tan sonra kemer sıkma, zamlar ve tasarruf genelgeleri ardı ardına gelecek. Pideyi 15 lira yapmışlar. Yüzde 50 zamlanmış ama işin içinde bir oyun var. Hem fiyata zam yapıp hem gramajdan alıyorlar. Zam yüzde 80. Hani enflasyon yüzde 65'idi. Et ve Balık Kurumu'nun önünde 850 metre kuyruk oluştu. İnsanlar çocuklarının boğazlarından bir tutam kıyma geçsin diye sabahın köründe bu mücadeleyi veriyorlar. Emeklilerle ilgili bayram ikramiyesi var... 2015'te söz verip 2018'de bin lira verdiler. Hesap kitap yapıp 3 bin lira verdiler. Emekli orada ucuz kıyma kuyruğunda... İlk verildiğinde bin lira ile 24 kg kıyma alınıyordu. Şimdi 3 bin lira ile 6 kilo kıyma alınıyor. 18 kilo kıymayı Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyesinden çalmıştır. Bizim dediğimiz 17 bin lira olsa 35 kilo olacak.

İKTİDARA 'EMEKLİKART ÇAĞRISI

Emekli destek kartı... Gelin bu kartı, emekli kartına çevirelim. Gelin üç gün çalışalım, 'emeklikart' çıkaralım. Faturalarda indirim yükleyelim, emekliye bu seneyi çıkartacak, gelin bütünleşik bir emeklikart uygulaması getirelim. Üzerimize ne düşen varsa vermeye, katkıda bulunmaya hazırım. Emeklikart çıkaralım, bu zulmü bitirelim. Boş tostlar satılıyor... Çürük meyve 'olgun meyve' diye satılıyor... Şimdi ana yemek 'az çorba' oldu... Bu sistemin yarattığı yoksullardan yana politikalar yaratmak lazım. Halen maden şirketini zengin eden bir düzenin içindeyiz.

'DÜZENLEMEYİ AYM'YE TAŞIYACAĞIZ'

Bu hükümet eliyle kuşa çevrildi, perişan edildi. Bunlar yol yapımında bile bu fonu kullandılar. 2023'te sigorta fonundan işçiye ödenen yüzde 18.5, işverene verilen yüzde 67. Kumbara işçinin. Yüzde 50'si işveren atarken yüzde 67'sini almış. Böyle kanun olur mu? Bugün ne yapıyorlar? Biz işçinin kumbarasından işverene bir şey ödenmesine ilk günden bu yana karşı çıktık. Bu fon işçi işsiz kaldığında kullanılacak. Takipçisi olacağız, düzenlemeyi AYM'ye taşıyacağız.

'PARTİNİN İKTİDARA GETİRİLMESİ SAĞLANDI'

Askeri vesayet ortadan kalktı diyorlar, askerin siyasete değil iktidara müdahalesi ortadan kalktı. İşte Jandarma'nın sosyal medya hesabını Soylu'nun trollerinin kullandığı bir süreç yaşadık. Askeri vesayet iktidar değil muhalefet üzerinde sürüyor. Baskı döneminde şikayet edenler devletin TV'si parti TV'si yapıp tüm imkanları kendilerine tahsis etmiş durumdalar. Sen 28 Şubat sürecinin dümen suyuna girdin. Partinin iktidara getirilmesi sağlandı. 30 yıl sonra..."

Kaynak: Gerçek Gündem