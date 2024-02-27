Murat Kurum'a İBB Meclis üyesinden 'spor salonu' yalanlaması

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yeni bir gafa imza attı. Kurum'un, "Büyükçekmece'ye gidiyorsunuz, 275 bin nüfus var, bir tane kapalı spor salonu yok. Bir tane çocukların spor yapacakları saha yok. Niye yapılmaz? Bir çim saha yapacaksınız, iki tane direk dikeceksiniz, çocuklar orada top oynayacaklar. Yok, yapmamışlar." ifadelerine İBB Bağımsız Meclis Üyesi Suat Sarı'dan yanıt geldi.

X hesabından paylaşım yapan Sarı, "İBB adayı yine büyük bir gaf yaptı. Büyükçekmece’de bir kapalı spor salonu yokmuş. Sn.@murat_kurum B.Çekmece’deki Gazanfer Bilge kapalı spor salonu gençler için 2005 ‘den beri 7/24 gün boyu hizmet veriyor. Bilginize arz olunur!!" diye yazdı.

İBB adayı yine büyük bir gaf yaptı.

Büyükçekmece’de bir kapalı spor salonu yokmuş.



Sn.@murat_kurum B.Çekmece’deki Gazanfer Bilge kapalı spor salonu gençler için 2005 ‘den beri 7/24 gün boyu hizmet veriyor.



Bilginize arz olunur!! pic.twitter.com/1JEnkUaiic — Dr. Suat SARI (@suatsari_dr) February 26, 2024

İMAMOĞLU'NUN PROJESİ, KURUM'UN VAADİ OLDU

Öte yandan Murat Kurum'un vaatleri arasında yer alan Üsküdar-Kartal tramvay hattı projesini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklamıştı. İmamoğlu, yeni projeyi, "Üsküdar Kadıköy Maltepe Tramvayı geliyor. Anadolu Yakası’nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladık." ifadeleriyle duyurmuştu. Kurum'un, "Bu hatla trafik yükünü hafifletip, 4 ilçeyi bağlayacağız." ifadeleriyle İmamoğlu'nun fizibilitesini tamamladığı projeyi kendi vaadi olarak duyurması tepki çekti.