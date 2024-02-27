CHP'li Sümer: Saray vatandaşı tüketiyor | 85 milyonun yaşadığı ülkede 21.5 milyon icra dosyası var

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Vatandaşların her geçen gün aşırı borçlanmasını” Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. CHP’li Sümer, “Millet borçtan kafasını kaldıramıyor” dedi.

SARAYIN EKONOMİ POLİTİKASI VATANDAŞI TÜKETİYOR

Vatandaşların borçlarının sürekli arttığını ve ödeyemediklerini belirten Orhan Sümer, icralık olan dosyaların da giderek arttığını kaydetti.

Sümer, şunları söyledi:

“Ne yazık ki her hafta açıklanan rakamlarda vatandaşın borcunun katlanarak arttığını görüyoruz. Özellikle yüksek enflasyon ve geliri harcamasına yetmeyen vatandaşlar kredi kartlarıyla harcayarak borçlanmaya devam ediyor. Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 196,8 milyar lira.

Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 743 milyon lira daha artarak 51,7 milyar lira oldu. Batık tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 6,3 milyar liralık artış gözlendi. Saray iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucunu vatandaşımız ödemeye devam ediyor.”

EKONOMİK ÇÖKÜŞTE UZAYA ÇIKIYORUZ

Ekonomik tablonun ağırlaştığı dönemde AKP hükümetinin yaptığı harcamalara ve geliştirdiği söylemlere tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer “İktidar yetkilileri Avrupa bizi kıskanıyor diye açıklamalarda bulunuyorlardı. Oysa tablo bambaşka. Almanya’da emeklilerin maaşı 1.700 Euro. Bizde en düşük emekli maaşı olan 10.000 lira 298 Euro ediyor. Alman maaşıyla 242 kilo kıyma alabiliyor. Bizim emeklilerimiz ise kilosu 400 liradan 25 kilo kıyma alabiliyor. Türkiye’nin yüksek enflasyon sürecine sokulduğu Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepetinin Şubat 2024’teki fiyatı 755 liraya kadar çıktı. Uzaya çıkacağız diyenler ekonomik çöküşte gerçekten Türkiye’yi uzaya çıkardı. Vatandaş kara kışta halk ekmek kuyruklarında titreye titreye ucuz ekmek sırası bekliyor” dedi.

TÜRKİYE NÜFUSU 85 MİLYON 21 MİLYON İCRA DOSYASI VAR

Orhan Sümer, “1 Ocak- 23 Şubat 2024 günleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 oranında artarak 1 milyon 397 bin oldu. Aynı günlerde 1 milyon 203 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 23 Şubat itibariyle 21 milyon 502 bine yükseldi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem