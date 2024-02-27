Deniz Zeyrek’ten AKP’ye: Perde arkasında bir sürü vaatte bulundunuz DEM Parti’ye, bırakın bu hikayeleri

SZC TV programcısı Deniz Zeyrek, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından CHP'ye yöneltilen 'eleştirilere' tepki gösterdi.

Ana muhalefet partisi ile DEM Parti arasında başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı olmak üzere 'kent uzlaşısı' çerçevesinde iş birliği görüşmeleri yapılmış, ancak bu 'uygulama' sınırlı bölgelerde uygulanabilmişti. DEM, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu ve AKP'li Murat Kurum'un karşısında eş başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Cepni'yi yarışa sokmuştu.

Zeyrek, CHP'nin değil AKP'nin DEM Parti ile anlaştığını ve arka kapıda görüştüğünü öne sürdü.

'PERDE ARKASINDA GÖRÜŞTÜLER'

"DEM Parti İstanbul'da en güçlü adayını koydu. Meral Danış Beştaş kadar iddialı bir aday çıkaramazdı. En iddialı adayını getirdi, koydu. Çünkü iktidar partisi ile DEM Parti, perde arkasında görüştüler. Bizzat ben ortaya çıkardım. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, gittiler Adalet Bakanı ile görüştüler. Önce inkâr etmeye kalktılar, sonra açıklamak zorunda kaldılar. Neler dönüyor neler. İktidar partisi, kayyum düzenine son verilecek de yeni düzenleme sağlanacak da falan da filan da, bir sürü vaatte bulundunuz DEM Parti’ye. Bırakın bu hikayeleri artık gerçekten.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder çıktı dediler ki, 'hasta tutsakları görüştük.' Daha fazla detaya inmeye gerek yok. DEM Parti İstanbul’da en güçlü adayını çıkardıysa, bunun sebebi iktidar partisi ile anlaşmasının bir sonucudur. Kimse CHP ile DEM Parti’yi bir tutmaya çalışmasın. CHP bir sürü hata yaptı zaten.

'SİZ EN RADİKALİ İLE HİZBULLAH İLE BİR ARADASINIZ'

İktidar partisi CHP DEM’leniyor da PKK ile bir oldu da… Bırakın bu hikayeleri, baydı artık. Siz en radikali ile Hizbullah ile bir aradasınız. Hizbullah milletvekilleri nereden cesaret alıyor cumhuriyeti tehdit etmeye, özerklik önermeye, federasyon önermeye nereden cesaret alıyor. Sizden cesaret alıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem