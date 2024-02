AKP'li Metiner'den Erdoğan'a uyarılar: 'Hiçbirimizin nefsi davamızdan büyük değil'

AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner, partisinin yerel çalışmalarında yaşanan sorunlar olduğunu belirterek isim vermeden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uyardı.

Metiner, “Testi kırılmadan önce uyarımdır” başlığını attığı yazısında “Reis’in sözü yere düşmesin, davamız zarar görmesin, partimiz kazansın diye cansiparâne çalışıyorum” dedi.

“Ne yani kendimiz partimiz için çalışmaya giderken, gittiğimiz yerlerde teşkilatlarımıza uğrarken, kendi imkanlarımızla partimize hizmet etmeye çalışırken birilerinden icazet mi alarak gideceğiz?” sorularını soran Metiner’in yazısından öne çıkanlar ise şöyle:

'HİÇBİRİMİZİN NEFSİ DAVAMIZDAN BÜYÜK DEĞİLDİR'

“Reis’in sözü yere düşmesin, davamız zarar görmesin, partimiz kazansın diye cansiparâne çalışıyorum. Tamamen kendi imkanlarımızla. Ne teşkilatımızın ne de başkan adaylarımızın sağladığı imkanlarla değil.

(…)

Şu an milletvekili değilim. Partide herhangi bir resmi görevim yok. Ama herkesten çok çalışmak gerektiğine inananlardanım. Çalışmak için birilerinin iznine mi ihtiyaç var? Teşkilatlarımıza uğramak için kimsenin onayına ihtiyaç yok. Dava adamları görev beklemezler. Yapılması gerekeni her halükarda yaparlar. Bunun için aferin beklemezler. Çağrı beklemezler. Ama çağrı olduğunda da kendisini feda ederler. Çağırmıyorlar diye eve kapananlardan olmadık. Olmayız. Çağrılı olduğumuz her yere gidenlerden olduk. Bazen kendimiz gittik. Bazen çağrıldık. Ne yani kendimiz partimiz için çalışmaya giderken, gittiğimiz yerlerde teşkilatlarımıza uğrarken, kendi imkanlarımızla partimize hizmet etmeye çalışırken birilerinden icazet mi alarak gideceğiz?

Bütün bunları niçin mi anlatıyorum?

Şunun için:

Kendi imkanlarıyla sahada davası ve partisi için çıkarsız çalışanlardan birilerinin rahatsızlık duyduğunu duymak bizi davamız ve partimiz adına ziyadesiyle üzüyor.

Türkiye’nin pek çok yerinden kulağımıza ulaşan bilgiler ve zaman zaman sahada tanık olduğumuz kimi hususlar ziyadesiyle üzücü.

Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok.

Seçimde herkese ihtiyacımız var.

Birbirimize yaslanarak partimize ve davamıza güç katma mecburiyetimiz var.

Kim işin ucundan tutuyorsa onu baştacı etme mecburiyetimiz var.

Partimizi başkalarıyla büyütmek gibi bir mecburiyetimiz var.

(…)

Hiç birimizin nefsi, davamızdan büyük değildir.

Kazanmak için indiğimiz sahada birbirimize kaybettirme yanlışına düşersek, kendimize de davamıza da zarar vermiş oluruz.

Kişisel gücümüzü birbirimize karşı değil, partimizi büyütmek ve sahada kazanmak için kullanmalıyız.

(…)

Benim bu sözlerim testi kırılmadan önce genel dostane bir uyarıdan ibarettir. Pek çok yerden bize ulaşan bilgilerden hareketle yazma gereği duydum. Kendi kişisel bir meselem değildir iş bu dediklerim, biline!”