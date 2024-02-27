Ekrem İmamoğlu'ndan MÜSİAD Başkanına ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş dünyası ziyaretlerini Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam ettirdi. İmamoğlu, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’yı ziyaret etti. İmamoğlu ve Asmalı, MÜSİAD Genel Merkezi’ndeki buluşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD’ın İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli bir iş dünyası kuruluşu olduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Daha önce de gelme arzumuz olmuştu, ama o zaman sağlıklı bir diyalog oluşturamamıştık. Sağ olsun Sayın Başkan, sürece dönük nezaketiyle bizi de ziyaret etmesiyle beraber bu buluşmanın çok değerli olduğunu şu anda hissediyorum. Hem kendisine hem de yönetimine çok teşekkür ederim bugünkü karşılamalarından ötürü. Biz, İBB olarak, iş dünyasıyla olabildiğince en yüksek seviyede iş birliğinin İstanbul için çok değerli olduğunu bilen bir yönetimimiz, bilen bir heyetiz. Hem bu dönem yaptıklarımızla ilgili kısmen bilgi sahibi yaptık Sayın Başkan'ı ve heyetini hem de kısmet olur ise, önümüzdeki beş yıl için de nasıl işbirlikleri olabilir noktasında, düşüncelerimizi karşılıklı paylaştık. Çok değerli oldu. Zira inanıyoruz ki İstanbul'umuz, bütün düşüncelerle, bütün kurum, kuruluşlarla, bütün sektörlerle ya da paydaşlarla işbirliğini en yüksek noktaya taşıdığı takdirde çok daha başarılı olacaktır. Yoksa tek başına hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir oluşum çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia edemez. Biliyoruz ki MÜSİAD'ın içerisinde de çok zengin bir bilgi kaynağı ve tespitler var. Bu yöndeki işbirliğini, umuyorum önümüzdeki süreçte daha güçlü bir seviyeye taşırız.”

ASMALI: “İŞ BİRLİĞİ YAPMANIN TEMELİNİ ATMIŞ OLDUK”

Asmalı da İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Hanım kurumumuzu ziyaret ettiler. Bir nezaket ziyareti oldu. Sayın Başkanım daha önce hiç gelmemişti. Teşrifleriyle bize onur verdiler. Genelde İstanbul özelinde konuştuk. İstanbul'da, özellikle depreme hazırlık noktasında ve diğer konularda yapılacak çalışmaları istişare ettik. Biz de MÜSİAD olarak, kurum adına yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Bundan sonra, inşallah umuyorum ki, ilerleyen zamanlarda da hem MÜSİAD hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, birçok alanda hep beraber işbirliği yapmanın temelini de atmış olduk. Ben tekrar Sayın Başkan'a ve bütün heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

Kaynak: ANKA