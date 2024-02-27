Meclis'in gündemin internetten yapılan uyuşturucu ticareti var

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Deniz Demir, internet üzerinden yapılan uyuşturucu madde ticareti ve artan madde bağımlılıkları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Meclis'in gündemin internetten yapılan uyuşturucu ticareti var

Son yıllarda gelişen teknoloji ve internet kullanma oranı ile birlikte sosyal ağlar üzerinden yapılan uyuşturucu ticareti artış gösterdi.

Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Dünya genelinde ve ülkemizde yasadışı uyuşturucuların pazarlanması için posta hizmetleri, internet, sosyal ağlar ve mesajlaşma platformlarının kullanımında bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle pandemi süreci ile birlikte online uyuşturucu satışı büyük artış göstermiştir. İnternet ve ticaret platformları yasadışı uyuşturucu endüstrisi tarafından istismar edilmektedir” dedi.

İNTERNET KULLANIMININ ARTMASI UYUŞTURUCU MADDEYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Demir araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Son 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 23 artmıştır. 2021'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı raporlanmıştır. Ülkemizde de uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı her geçen yıl artmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu maddelere ulaşım kolaylaşmaktadır. Sosyal ağlan üzerinden şifreli ya da açıkça verilen ilanlar ile yoğun bir uyuşturucu madde ticareti ağı sağlanmaktadır. Ticareti yapılan, alınıp satılan sadece uyuşturucu maddeler değil; bireylerin ve toplumun sağlığıdır.”

CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal ağların uyuşturucu ticareti üzerindeki etkisinin araştırılması, internet üzerinden verilen uyuşturucu maddelerle ilgili şüpheli çevrimiçi ilanların tespit edilmesi elzemdir. Uyuşturucu maddelerin yasadışı satışına karşı koymak ve suç şebekelerini engellemek açısından internet üzerinden yayılan madde bağımlılığına dikkat etmemiz gerekmektedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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