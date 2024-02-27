Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa edecek mi? İddialara yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından istifa dalgalarıyla sarsılan İYİ Parti’de üst düzey isimler de görevlerinden ayrıldı.

Son olarak Odatv’de yer alan habere göre, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atanan Bilge Yılmaz’ın da partiden istifa edeceği öne sürülmüştü.

İddialara ilişkin KRT’ye konuşan Yılmaz, en yakın zamanda ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yapacağını söyleyerek “İstifa etmedim, şimdilik düşünmüyorum” diye konuştu.

Yılmaz, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda ekonominin başına geçirilmesi beklenen isimlerin arasında güçlü bir isim olarak yer alıyordu.