İYİ Parti üst yönetiminde beklenmedik istifa: Operasyon denen şey içeride, kimse hastalığı kabul etmiyor!

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, yönetimin 14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası izlediği politikaları çok sert bir şekilde eleştirerek istifa ettiğini duyurdu.

Başta İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere kurmay kadrosunun geçtiğimiz seçimde cumhurbaşkanlığına aday göstermek istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelttiği suçlamalara tepki gösteren Karakeçili, şunları kaydetti:

"(...) Gelinen nokta ise 'Bu kurşunlar mı bize dur diyecek', 'Uğur Mumcu'lar, Gaffar Okkan'lar, Sinan Ateş'ler durdu mu?' diye konuşan Akşener'den, 'eskiden siyasi cinayetler mertçe işlenirdi' diyebilen bir zihin dünyasına geçilmesidir. Birkaç ay öncesine kadar cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için 'gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez' denilmesidir. Ankara'da ise 'hür ve müstakil' iddiasının, tüm siyasi yaşamını CHP'de geçirmiş bir adayla neticelenmesidir. Birçok il ve ilçede benzer durumlar, herkesin malumudur. Eğer İYİ Parti üzerine oynanan bir oyun, yapılan bir operasyon varsa burada aranmalıdır."

Karakeçili'nin burada Akşener'in geçtiğimiz aralık ayında İmamoğlu ve Yavaş için kullandığı "(...) Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış. Benim bilgim yok. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" ifadesine atıfta bulunduğu görüldü.

'OPERASYON İÇERİDE'

Siyasetçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla operasyon denen şey, kökleri dışarıda aranmasına gerek olmayacak kadar içeridedir, bünyededir ve alenidir. Ancak yetkili hiç kimse bu hastalığı kabul etmemekte, bu konudaki uyarılarıysa düşmanlık ve ihanet olarak addetmektedir. Teşhisin ve haliyle tedavinin yapılma imkanının kalmaması ise mevcut koşullarda iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığın nihai sonucunun beklendiği umutsuz bir kabullenişi göstermektedir. Buraya kadar anlattığım ve paylaştığım hazin durum, İYİ Parti'de görev yapmama artık izin vermemektedir."