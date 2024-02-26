Deniz Zeyrek: Gafı yanına kâr kalacak

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'un CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerini köşesine taşıdı.

İki isim arasında 650 bin konut tartışmasının ardından bu sefer 'davet' polemiği yaşanıyor. Mevcut İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kendisini Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet ettiğini ve bu davete gideceğini duyurdu.

Bunun üzerine Kurum da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüğünü, İmamoğlu'na böyle bir davetin gitmediğini söyledi, "Bizler tabii ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" dedi.

İmamoğlu 24 Şubat Cumartesi günü Kurum'un açıklamasında karşılık olarak "ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Davet edilmedim diye mutlu mu oldu yani? Allah akıl versin" cevabını verdi, ardından kendisine gelen davetiyeyi paylaştı.

'GAFI YANINA KÂR KALACAK'

Söz konusu tartışmayı yorumlayan Zeyrek, Kurum'un kafasının son derece karışık göründüğünü söyledi.

"Sanıyor ki bu cümleyi duyanlar hep birlikte 'Yaşasın sadece Murat Kurum davet edilmiş' diye haykıracaklar. Oysa adil bir yarış olmasını isteyen biri 'Ben de adayım o da... Ben davet ediliyorsam o da edilmeli' derdi" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Eminim şimdi 'Ben yalan söylemedim. Ulaştırma Bakanı davet etmemiş, Fatih Belediye Başkanı davet etmiş' deyip işin içinden çıkmaya çalışacak. Ancak 'adil olmayan bir durumu, kendi avantajı sanma' gafı yanına kâr kalacak."