Maçoğlu Kadıköy programını açıkladı: 'Ranta kapatacağız'

Kadıköy Halk Dayanışması tarafından Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Kadıköy Belediye Başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu, aday tanıtım toplantısını bugün düzenledi.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlik, yüzlerce kişinin katılımıyla bir mitinge dönüştü.

Etkinlik, Kadıköylü müzisyenlerin şarkılarıyla başladı. Kadıköy Halk Dayanışması adına yapılan hoşgeldiniz konuşmasında “Belediyelerdeki kamu kaynakları, rantçılığın fonlanma aracı haline gelmiştir” denildi. Dayanışmada Devrim Hareketi, Odak, Proleter Devrimci Duruş, SMF ve TKP yer alıyor.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR EKİBİZ, KADIKÖY'Ü AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Ardından kürsüye, Belediye Meclis üyesi adayı Avukat Hande Gündoğdu çıktı. Gündoğdu, “İlan ettiğimiz programı, Kadıköy halkıyla birlikte hayata geçirecek ehliyete, donanıma ve tecrübeye sahip, çok güçlü bir ekibiz. Böyle bir bileşimimiz var. Meclis üyesi adayı tüm arkadaşlarım adına söz veriyorum ki Kadıköy halkının çıkarları doğrultusunda, eşitliği bayrak ederek hep birlikte Kadıköy’ü ayağa kaldıracağız” dedi.

Kendisinin Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği yöneticisi olduğunu, dernek olarak üç yıl önce “çocuğu hasta ebeveynler için refakat izni” talebi çağrısı yaptıklarını belirten Gündoğdu, “İlk yanıt, Sayın Maçoğlu ve Tunceli Belediyesi’nden geldi. Şu an tüm Türkiye’de refakat izni tanıyan tek kurum Tunceli Belediyesi” dedi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, kürsüden Nâzım Hikmet’in Davet şiirini okudu. Aydın, toplananlara “Artık dur demenin vaktidir. Zübükleri kovun” diye seslendi ve Maçoğlu’nu kürsüye davet etti.

"KADIKÖY'Ü RANTA KAPATIP HALKA AÇACAĞIZ"

Maçoğlu, “Haftalardır sokaklarda, sizlerle bir aradayız. Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

“Bu süreçte ulaşım haktır, su haktır dedik, halkımız üretime katılmalıdır dedik, belediyeler ihale yapmadan kendi öz gücüyle adım atabilir dedik. Kadıköy de buna hazır.”

Kadıköy’de içinde park olmayan mahalleler olduğunu belirten Maçoğlu, “Her gün deprem korkusuyla uyanıyoruz, toplanılacak yeşil alan yok. Eksiklerimizi mutlaka tamamlayacağız” dedi.

Maçoğlu, “Kadıköy, bütün ülkeye model olacak, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. Tıpkı Tunceli Belediyesi’nde olduğu gibi, gelir gider tablolarını asacaklarını, halka hesap verme kültürüne sahip çıkacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm başlığına değinen Maçoğlu, “Konut kooperatifleriyle, yerinde dönüşümle, kamucu bir yaklaşımla Kadıköy’ü yeniden kuracağız, ama komşu kültürümüzden, mahalle kültürümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz” dedi.

"KENT SUÇLARINA, KAMUYA KARŞI SUÇLARA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye’de havası en kirli semtin Göztepe olduğuna işaret eden TKP adayı, “Bugün orada KOAH hastası, astım hastası bir büyüğümüz ne çektiğini biz sağlık emekçileri iyi biliriz. Koca koca gökdelenler, rüzgar sirkülasyonuna engel olan binalar hayatımıza kastediyor. Tüm bu başlıkları meclisimizde tartışacak, kent planlarımızı buna göre yapacağız” dedi.

Maçoğlu, Söğütlüçeşme AVM projesi gibi kamuya karşı suç kapsamında planların hiçbirine izin vermeyeceklerini belirtti.

Çocuklar için kreşler açacaklarını dile getiren Maçoğlu, “Çağdaş, bilimsel eğitim sunacağız, çocuklarımıza dayanışma kültürüyle büyüyecekleri bir gelecek hazırlayacağız” dedi.

“Yaşlanan değil, yaş alanlar için bir Kadıköy” sloganını söyleyen Maçoğlu, Kadıköy nüfusunun yüzde 20’sinin 60 yaş üzeri olduğuna dikkat çekti ve evde bakım hizmetlerini artıracaklarını, bu yaştaki Kadıköylüleri meclislere katarak kendi sorunlarına çözüm üretmelerini sağlayacaklarını belirtti.

“Engelsiz bir yaşam için tüm önlemleri alacağız, engelli yurttaşlarımızın hayata katılması için ortak bir hayatı örgütleyeceğiz. Onlar da halk meclislerinde söz sahibi olacak, kendi kararlarını kendileri alacak.”

Sanat emekçilerinin neler çektiğini iyi bildiklerini belirten Maçoğlu, “Sanat emekçilerinin üretim süreçlerini destekleyeceğiz. Sadaka veren değil, dayanışma ören bir anlayış geliştireceğiz. Kadıköy tüm Türkiye için önemli bir sanat merkezi olacak” dedi.

Hayvanların yaşam hakkını savunduğunu söylemeyen siyasetçi olmadığını dile getiren Maçoğlu, “Esas olan sokakta somut iş yapanlar, bu dünyanın efendisi değil, hayvanlarla birlikte yaşayan sakini olduğunu anlayanlardır” dedi. TKP adayı, mama üretim merkezleri kuracaklarını söyledi.

Maçoğlu, gençler için yurtlar, 24 saat açık kütüphaneler kurarak eğitim hakkına destek olacaklarını, gençlerin alacakları kararları görev bileceklerini ifade etti.

Trafik konusunda çok düşük dokunuşlarla dahi çok şeyin değişeceğini dile getiren Maçoğlu, “Mesele, siyasetçilerin konuyu işinin ehli uzmanlara bırakması” dedi. Küçük esnaflar için dayanışma ağları ve kolektifler kuracaklarını belirtti. Maçoğlu, makam aracı kullanmayacaklarını, kamu bütçesini kimsenin kendisi için kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.