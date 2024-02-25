Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar! Saray, Adalet Bakanı'nı yalanladı: Kiralarda zam nasıl olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" sözleri üzerine, Saray'dan, "Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir" açıklaması geldi.

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Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar! Saray, Adalet Bakanı'nı yalanladı: Kiralarda zam nasıl olacak?

Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'ın gündeme getirdiği "yüzde 25 kira sınırı rafa mı kalkıyor?" tartışmasında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, aldığı bir kararda, yüzde 25 sınırının ‘adil olmadığına’ hükmetmişti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yüzde 25'lik tavan zam oranına ilişkin yaptığı, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" sözleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Yılmaz Tunç, kira fiyatlarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmaması adına Meclis böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: DOĞRU DEĞİLDİR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "’kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir" diyerek bir açıklama paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ’kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25’ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz’a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, ’yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına’ yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasında, ’Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kira, kiracı
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