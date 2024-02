Özgür Özel, İYİ Parti'ye 2019'u hatırlattı: Ortada milli irade hırsızlığı var

Balıkesir'de aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın Sakarya mitinginde, "İsrail ile Ticaret Utancı Sonlandırılsın” yazılı pankartın polis tarafından indirilmesine sert tepki gösterdi.

Özgür Özel, Erdoğan'ın "milli görüş gömleğini çıkardık" sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Filistin pankartını açan, evvelden beri milli görüşçü olan bir vatandaşımız. O pankartı Türk polisine indiren, milli görüş gömleğini çıkaran, Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) Eşbaşkanıyım diyen, İsrail'in gizli eli Erdoğan'dır."

Özel'in sözlerinden satır başları:

"İzmir’in işgalinin ardından 5 ayrı kongre gerçekleştirmiş, bulduğu her yerde düşmana direnmiş Kuvayı Milliye’nin sembol kentlerinden biri olmuş Balıkesir’in kahraman evlatları hepinize ‘Merhaba’. Kimse Türkiye’de Balıkesir’le Manisa’yı ayrı görmüyor. Ben de CHP Genel Başkanı olarak Manisa’yı Balıkesir’den ayrı tutmuyorum. Söz biter süre bitmezse tehlike, projeler zamana sığmıyorsa güzel bir iştir. Bir tarafta zamanı tüketip işi üretmeyenler var bir tarafta yapacaklarını anlatmaya vakti yetmeyen bir Ahmet Akın var.

Bizde birileri gibi yolsuzluklar, başka örgütlere üye olduğu için zorla istifa ettirilenler yok. Biz bütün adaylarımıza da aday yapamadıklarımıza da ben kefilim. Bir kaç kişinin istifa, eleştirilerini duyuyorsunuz. 3-5 kişinin iktidara yakın gazetelere manşet olmasının, partiye ateş etmesinin bir anlamı yok.

2019 seçimlerini 10 büyükşehirde kazanırken bunlardan biri de İstanbul'du. Başarımızı hazmedemediler ve 2019 seçimlerini iptal ettirdiler. O zaman o dönem milletvekillerimizle İstanbul'a gittik ve gece gündüz çalıştık. Büyük bir zafer elde ettik, mutluyuz. Ama ben o seçimde bir ders aldım, hiç unutamam. Fatih'te esnaf gezmeye başladık. Bir dükkanda kapının içinde ak sakallı bir hacı amca bana muzipçe güldü. 'Ne yapmaya geldin' dedi. 'Ekrem Başkana oy istemeye geldim' dedi. 'Yok öyle beni dinle' dedi. 'Ben Tayyip Bey kime derse ona veriyorum, bu kez de Binali Bey'e verdim ama şimdi Ekrem'e vereceğim' dedi. 'Niye' dedim, 'Bu sefer hak geçti' dedi. Hacı amcanın feraseti Balıkesir'de var. Adalet yerine bulacaksa ben Ahmet Akın'ı Balıkesirlilerin vicdanına havale ediyorum.

İYİ PARTİ'YE BALIKESİR ELEŞTİRİSİ

2023 seçiminde yüzde 52'den fazla oyumuz vardı. Geçem seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atan herkes Ahmet Akın'a oy atsa Balıkesir kurtuluyor. Geçen seçim Ahmet Akın Millet İttifakı'nın adayı olarak bu seçimi alıyordu. O süreçte 'Burayı biz istiyoruz' dedi. Ahmet Akın gözleri yaşlı çekildi. Burayı öyle istediler, İsmail Ok'a verildi o da eliyle aldı AK Parti'ye verdi. Ortada milli irade hırsızlığı var. Balıkesir'in iradesinin çalınması var. Balıkesir belediyeyi Ahmet Akın'a vermek istiyor. O süreçte şu söz kulağımdadır; 'Kimseye borcum yok, ama Ahmet sana borcum var' dediler. Siyasettir tamam, şimdi o verilen söz tutulamıyordur eyvallah ama Balıkesir'i seven herkesin vicdanına sesleniyorum. Bu adaletsizliği siz gidereceksiniz. Ahmet Akın gelirse Balıkesir'e adalet, huzur, sevgi, refah, güven gelir, Balıkesir kendine gelir. 4 yıl seçmenin bir daha sesini duyuramayacağı bir süreç var. 1 Nisan günü pahalılığı, enflasyonu 1 Nisan'da durduramazsınız ama 31 Mart'ta durdurabilirsiniz. Her şeye rağmen oy vermeye devam ederseniz onları durduramazsınız. 1 Nisan'dan sonra acı reçete herkesin kucağında, her çocuğun gırtlağında. Sandıkta bu iktidara kırmızı kartı yakacağız, sarı kartı göstereceğiz. Et, Süt Kurumu önündeki 600 metre kuyruğu görünce boğazım düğümlendi. Nasıl Ankara'da Mansur başkan sosyal yardıma öncelik veriyorsa Ahmet Akın da emekçinin ve emeklinin yüzünü güldürecek.

'O PANKARTI TÜRK POLİSİNE TOPLATAN BOP'UN EŞBAŞKANI, İSRAİL'İN GÖRÜNMEZ EN BÜYÜK MÜTTEFİKİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

Madrid'de Sosyalist Enternasyonel toplantısına gittim. Orada 140 ülkenin temsilcisi var. Nisan ayında Filistin'e gideceğimi, Filistin'in Türkiye solunun Bülent Ecevit'in, Deniz Gezmişlerin mücadelesinde önemli yeri olduğunu anlattım. O saatlerde Erdoğan Sakarya'daymış. Pankartta 'İsrail ile utanç verici ticarete son verin' diyordu. O pankartı Türk polisine toplatan BOP'un eşbaşkanı, İsrail'in görünmez en büyük müttefiki Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Soma'da 301 madenci hayatını kaybetti. Soma'yı duymayanlar İliç'te de madencinin feryadını dutmadı. Paranın peşinde koşanlar İliç faciasına sebebiyet verdiler. Orada ÇED'in altında dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'dur. Vatandaşlarıma çağrımızdır. İliç felaketinin müsebbebini İstanbul'un felaketi yapmasınlar.

'MAL VARLIĞINI KAPIYA ASACAK'

Ahmet Akın Belediye Başkanı olduğunda mal varlığını belediyenin kapısına asacak. Bütün belediye başkanlarımız belediyelerinin kapısına asacak. Söz veriyoruz.

Kimse CHP'lilere milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. CHP ay yıldızlı bayrak uğruna ölenlerin partisidir. Cumhur İttifakı'nın rengi gridir. Bizim İttifakı'mız Türkiye İttifakı'dır. Ben, Türkiye İttifakı'na bir renk bulalım dedim. İşte Türkiye İttifakı'nın renkleri; kırmızı ve beyaz. Türkiye İttifakı'nı, Ahmet Akın'ı Balıkesirlilere emanet ediyorum."