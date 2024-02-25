CHP'li Sezgin Tanrıkulu, TCDD’nin Görevde Yükselme Sınavı'ndaki usulsüzlük iddialarını Meclis'e taşıdı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TCDD’nin Görevde Yükselme Sınavı kapsamında yapılan sözlü mülakat sınavındaki usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“TCDD’nin Görevde Yükselme Sınavı kapsamında gerçekleştirilen sözlü mülakat sınavına giren personellere mesleki olmayan, liyakatten uzak sorular sorulduğuna dair iddialara yönelik haberler kamuoyuna yansımıştır. Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın gündeme getirdiği iddiaya göre, mesleki bilgiden uzak sorular sebebiyle 70 personel elenmiştir. TCDD yönetiminin, yönetime yakın kişilere bölge kontrolörü, büro şefi, gar müdürü, istasyon şefi, güvenlik şefi, şube müdürü ve uzman gibi unvanları verdiği, bu sebeple sözlü mülakat sınavında bahse konu mesleki bilgi dışında sorularla eleme yapıldığı iddiaları gündeme gelmiştir.”

'TCDD’NİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MÜLAKATINDA BİRLEŞİK TAŞIMACILIK SENDİKASI ÜYESİ 70 PERSONELE ALAN DIŞI SORULAR SORULMASININ GEREKÇESİ NEDİR'

CHP’li Tanrıkulu’nun Bakan Uraloğlu’na yönelttiği sorular ise şöyle:

“TCDD'nin gerçekleştirdiği görevde yükselme sınavına toplam kaç personel katılmıştır? Sınava katılan toplam kaç personel bu sınavlardan başarılı olmuştur? Sözlü sınavı gerçekleştiren kurulda kimler yer almıştır? Sözlü sınavda sorulacak sorular kim tarafından ve hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu sınavlarda her personele aynı sorular mı sorulmuştur? Görevde Yükselme Sınavı’nın sözlü mülakat aşamasında, ünlü bir boksörün 1990 yılında Müslüman olduktan sonra aldığı isim, penisilinin kimin tarafından icat edildiği gibi alan dışı sorular sorulduğu iddiaları doğru mudur? Sözlü mülakatta sorulan sorulardan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bahse konu soruların doğrudan bazı adayları direkt eleme amacıyla alan dışı seçildiği iddiaları doğru mudur? Sözlü sınavlar kayıt altına alınmış mıdır? Alınmışsa tüm adaylara sorulan sorular kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi 70 personele tamamen alan dışı sorular sorulmasının gerekçesi ve izahı nedir? TCDD yönetiminin kendine yakın siyasi bağlantısı olan personellere unvan verdiği iddiaları doğru mudur? Sınava giren tüm adaylara sorulan sorular, adayların verdikleri yanıtlar ve sonucu belirleyen sınav tutanakları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?”

Kaynak: ANKA