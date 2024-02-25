Akşener'in eski danışmanı Murat İde, İmamoğlu için şarkı çıkardı: "Meral Akşener'in 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler..."

Bir dönem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanlığı görevini yürüten Murat İde, söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkı paylaştı.

İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.

Şarkısını X(eski Twitter) hesabından paylaşan İde, "Gözlerin Kapalı Dinle İstanbul.. Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı.. Helali hoş olsun..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca şarkısı hakkında ODA TV'ye açıklamalarda bulunan İde, şunları söyledi:

"Bu sözleri nasıl yazdınız diye soruyorlar. Ben tek başıma yazmadım. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Sayın Meral Akşener'in, Ekrem bey ile ilgili son 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.



Murat İde, "Akşener'in, Ekrem bey ile ilgili son 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler" dedi. pic.twitter.com/qgbKQqWebs — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 25, 2024

İBB Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Murat Ongun, İde'ye şarkısı için, "Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat ide’ye teşekkürler" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem