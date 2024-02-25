AKP'nin adayı yine tutturamadı... Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

CHP'nin adayı mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li rakibi Turgut Altınok'un iddia ve vaatlerine yanıt verdi. Yavaş, Altınok'un açıkladığı vaade ilişkin, "3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz?" dedi.

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AKP'nin adayı yine tutturamadı... Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Türkiye, 35 gün sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. Adaylar, meydanlarda hem vaatlerini açıklıyor hem de rakipleri hakkında çeşitli iddialarda bulunuyor.

Yarışın kıyasıya geçtiği şehirlerden birisi de Ankara...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu. CHP’nin adayı Yavaş, rakibi AKP’li Turgut Altınok’un iddiaları ve vaatlerine yanıt verdi.

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“3 YILDIR YAPIYORUM BEN BUNU ANKARA'DA DEĞİL DE NEREDE YAŞIYORSUNUZ”

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Söz vermiştik seçimden önce kimseyi ayırmayacağız diye. Korkuttular, dediler ki 'işçileri atacak.' Bir tek kişi atmadık. Ama rakibimiz işe gelir gelmez, hem de kendi partilisi 600 kadar işçiyi işten attı.

Dediler ki 'sosyal yardımlar kesilecek.' Biraz önce projeler anlatılmış. 5 yıldır beni çakarlı araçlarla görmediniz, konvoy halinde görmediniz. 5 yıldır hiçbir yerde kendi fotoğrafımızı asmadık. Rakibim demiş ki '5 yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor.' Evet, seçim zamanı asıyoruz ama sizin gibi fotoğrafları sağa sol asıp Ankara halkının temiz parasını bunlara harcamadık.

Keçiören'de destek ihtiyacı olan 50 bin aile var. Keçiören Belediyesi bunu görmüyor. 5 bin kişi destek listesinde var. 50 bin kişiyi nasıl görmezsiniz, uzun süredir belediye başkanlığı yapıyorsunuz.

Biz bu destekleri yapmaya başladık, 10-15 gündür 'Ben size Başkent Kart vereceğim, içine para yükleyeceğim, istediğiniz yerde harcayacaksınız' diyor. 3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz. Bugün adı değişmiş, Ankart yapacaklarmış."

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