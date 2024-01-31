AKP'nin kalesi Mamak'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a soğuk duş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok, AKP'nin kalesi olarak bilinen Mamak'ta beklemediği bir tepkiyle karşılandı.

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AKP'nin kalesi Mamak'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a soğuk duş

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber gündem hareketlendi. Parti ve ittifaklar adaylarını belirlemeye devam ederken kamuoyuyla paylaşılan adaylar, bölge ve illerde çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, bugün Ankara'da AKP'nin kalesi olarak bilinen Mamak'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan destek isteyen Altınok, umduğu cevapları alamadı.

AKP'nin kalesi Mamak'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a soğuk duş - Resim : 1

"MAALESEF"

Fox Haber'in haberine göre Bir vatandaşla konuşan Altınok, "Metronuzu yapacağız, siz de destek vereceksiniz ki yapacağız. Vereceğiz mi destek?" dedi. Bu soru karşısında vatandaş ise "Maalesef" yanıtını verdi.

"O ZAMAN METRO İSTEMİYORSUN YANİ"

Vatandaşın cevabı karşısında Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" ifadesiyle karşılık verdi. Bu ifade karşısında vatandaş ise "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" diyerek yanıt verdi.

"YAVAŞ İLE 5 YIL DAHA GİTMEZ"

Bir başka vatandaşla konuşan Altınok, "Yavaş ile bir 5 yıl daha gitmez yani" dedi. Vatandaş ise "Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan" açıklamasını yaptı.

AKP'nin kalesi Mamak'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a soğuk duş - Resim : 2

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Turgut Altınok 2024 Yerel Seçimleri AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi
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