Özgür Özel, Arzu Çerkezoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek vergide adaleti görüştü.

Özel, ziyaretle ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk. Vergide adaleti sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."