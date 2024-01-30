Saadet'ten Can Atalay tepkisi: Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır

Saadet Partisi, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek "Anayasa’yı yok sayan iktidar, öncelikle kendi meşruiyetini yok saymaktadır! Bu skandal karara imza atanları kınıyoruz..." dedi.

Saadet'ten Can Atalay tepkisi: Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır

Saadet Partisi, hakkındaki iki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı TBMM Genel Kurulu'nda okumasının ardından Saadet Partisi bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Adaletin olmadığı yerde zulüm ve baskı vardır!

Baskı ve zulmün kime yapıldığına bakmaksızın adaletin yanında durmak inancımızın gereğidir.

Öte yandan her iktidar, meşruiyetini Anayasa’dan alır. Anayasa’yı yok sayan bir iktidar, öncelikle kendi meşruiyetini yok saymaktadır!

Bilinmesini isteriz ki bizim Can ATALAY ile siyasi ve sosyal hiçbir benzerliğimiz yoktur.

Ancak milli irade ile seçilmiş bir kişinin vekilliğini, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen, düşürmek amasız-fakatsız bir hukuk ihlalidir.

Bu skandal karara imza atanları kınıyoruz. Adalet önünde herkes eşittir. Bu eşitliği ve yasaları yok sayarsanız artık bir hukuk devleti olma vasfını yitirmiş olursunuz."

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