Yeniden Refah kararını verdi, AKP ile görüşmeler sona erdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKP İLE GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

AKP ile ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurarak partisinin yerel seçimlere ilişkin aldığı kararın, cuma günü genel başkan Fatih Erbakan tarafından duyurulacağını bildirdi.

Kılıç açıklamalarında şunları kaydetti:

"İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır.

Nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30’da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır."