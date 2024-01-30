SBK, Türkiye'ye dönmek istiyor: Mahkemede "Yakalama kararı kaldırılsın" talebi

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Son olarak, mahkeme Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın hakkındaki yakalama, Sezgin Baran Korkmaz için tutuklamaya yönelik yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmetmişti.

ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkardığı iddia edilen Kingston Kardeşler’e ait 133 milyon doları Türkiye’de akladığı belirtilen Korkmaz’ın avukatları, 18 Ocak’taki duruşmada savunma yaptı.

AVUKATI AÇIKLADI: SEZGİN BARAN KORKMAZ, TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Türkiye’den kaçtıktan sonra Avusturya'dan iade edildiği ABD’de, 1 Ağustos’ta tahliye edilen Korkmaz’ın hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğuna dikkat çekildi.

Korkmaz’ın avukatı Ahmet Susoy, Korkmaz’ın ABD’de 28 Nisan’da hakim karşısına çıkacağını hatırlattı. Susoy, Korkmaz’ın ABD'de tutuklu yargılanmaktayken yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edildiğini ifade etti ve “Yurt dışı yasağı kalkar ise müvekkil Türkiye'ye dönecektir” dedi.

Susoy savunmasının devamında ise Korkmaz’ın ülkeye gelmek istediğini bu sebeple Türkiye’deki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasını talep ederek şirketler ve şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararın devamına, infazını beklenilmesine, yakalama kararlarının kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine hükmetti.

TÜRKİYE’DEN KAÇIŞI ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?

Korkmaz ve 8 sanık hakkında İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi, tarafından “Kara para aklama” suçlamasıyla dava açılmıştı. Suç gelirlerini aklama iddiasıyla dava açılan Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020’de Korkmaz’ın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında, malvarlıklarına el konulmasını talep etmişti. 10. Sulh Ceza Hâkimliği talebi kabul etmişti, sonrasında ise Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarılmıştı.

6 Kasım’da ise Korkmaz’ın malvarlıklarına el koyma kararı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmiş ve aynı gün İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Korkmaz hakkındaki tedbir kararını kaldırmıştı.

ABD’DEKİ DAVA VE İTİRAFLAR: 225 YIL HAPSİ İSTENİYOR

ABD’de 225 yıl hapis istemiyle dava açılan Korkmaz’a 12 suçlama yöneltildi. Korkmaz’ın usulsüz havale ve para transferleri için işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20’şer yıl hapis cezası istendi.

Korkmaz hakkında, 28 Nisan 2021'de, Utah Savcılığı tarafından 15 sayfalık iddianame ise en dikkat çekici olanıydı.

Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, Kingston kardeşlerin Türkiye ve Lüksemburg’da kontrol ettiği banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolardan fazla yasadışı geliri akladığı ifade edildi. Gelen kara para ile Biofarma, Queen Anne adlı yat ve birçok gayrimenkul satın alındığı öne sürüldü.

Kingston ailesi üyeleri, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding'in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf etmişlerdi.

İDDİANAMEDE KİM HAKKINDA NE KADAR HAPİS İSTENİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik hakkında "suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçlaması yöneltiliyor. Sanıklar hakkında, 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi talep edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem