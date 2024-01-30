Anayasayı hiçe saymak yine ona düştü... PORTRE I Hukukla savaşan hukukçu: Bekir Bozdağ

GERÇEK GÜNDEM - Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı yok saymasıyla ortaya çıkan yargı krizi bugün yeni bir boyuta evrildi. Cumhur İttifakı, Yargıtay’ın Gezi davasında verdiği kararı Meclis’e taşıdı ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

AKP’den TBMM Başkanlığı’na seçilen Numan Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki süreçte başından beri Atalay’ın milletvekilliğinden kaynaklı haklarını gözeten, ‘ılımlı’ bir tutum izlemiş, kararın Genel Kurul’un önüne gelmemesini sağlamıştı.

KURTULMUŞ YURTDIŞINA ÇIKTI KARARI GENEL KURUL’A GETİRDİLER

AKP ve MHP’nin, Yargıtay’ın anayasayı hiçe sayarak aldığı kararın arkasında durarak Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için kararı Meclis’te okutma operasyonu, bu nedenle Numan Kurtulmuş’un resmi bir ziyaret için Bahreyn’de bulunduğu güne denk getirildi.

Cumhur İttifakı’nın bu ‘operasyonu’ gerçekleştirileceği ve bunun için MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın oturumu yönettiği gün kararın okunacağı kulislere yansımıştı. Fakat beklenen olmadı ve bugün, Adan yerine, AKP’li Başkanvekili Beki Bozdağ’ın yönettiği oturumda plan devreye sokuldu.

“NEDEN BEKİR BOZDAĞ” SORUSUNUN YANITI

Bekir Bozdağ, bu hukuksuz kararı Genel Kurul’a taşıyarak kendi tarihine bir not daha düşmüş oldu. Bekir Bozdağ’ın neden tercih edildiği sorusunun yanıtı da kendi kişisel tarihinde yazılı.

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965’te Yozgat Akdağmadeni’nde dünyaya geldi. İlkokul, orta okul ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda yaptı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

1999’da Fazilet Partisi'nden Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan adayı oldu. AKP’nin kurulmasıyla birlikte 2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili oldu.

22, 23 ve 24. dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AKP Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı, 61 ve 62. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. AKP MKYK Üyesi de olan Bozdağ, 64. Hükümette yeniden Adalet Bakanı yapıldı. 24 Temmuz 2017’de ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü oldu.

AKP iktidarları döneminde üç kez Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bozdağ, milletvekilliği ve bakanlıkları sırasında AKP’nin en tartışmalı isimlerinden biri olmayı başardı.

Bozdağ ismini en çok gündeme getiren tartışma Meclis’te Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen’i savunan sözleri oldu.

GÜLEN’İN BİLGE OLDUĞUNA DA İNANDI TERÖRİST OLDUĞUNA DA!

2011'de AKP'nin Grup Başkanvekilliği görevini yürüttüğü sırada TBMM'de yaptığı bir konuşmada, Fethullah Gülen hakkında, "Bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi gözünün önünde olan" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerine nedeniyle muhalefet partileri tarafından sert eleştirilere uğrayan Bozdağ, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘günah çıkardı’ ve kendisini şu sözlerle savundu:

"Ben o konuşmayı inanarak yaptım. Şimdi yaptığım konuşmaları da inanarak yapıyorum. Çünkü o dönemde Fetullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bir bilgim yoktu."

İlginç bir tesadüf olarak, darbe girişimi sonrasında ilan edilen ve FETÖ soruşturmalarının, yargılamalarının en yoğun olduğu, olağanüstü hal (OHAL) döneminde de Adalet Bakanlığı görevi Bekir Bozdağ’a verildi.

DEMOKRASİ İSTEYENLERİ SAMİMİ BULMADI

OHAL’in ardından darbeyi gerçekleştirmeye çalışanlar yanında parti başkanları, gazeteciler, akademisyenler de tutuklandı, darbe ile alakası olmayan çok sayıda demokrat kamudaki görevlerinden ihraç edildi. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a göre OHAL ve KHK’larla yönetilen ülkede adalet ve demokrasi arayanlar ‘samimi’ değildi.

Bozdağ, bakanlıkları döneminde pek çok skandal ifadenin altına imzasını attı. "Aile içi şiddet vakalarında devletin, kadınla erkeğin arasına girmesinin ne kadar doğru" olduğunun, kadın örgütlerinden çekinmeden tartışılması gerektiğini söyledi. Bakan Bozdağ, "Acaba kadınla erkeğin yuvasını kurtarmasına, şiddetin son bulmasına, aile birlikteliğinin daha iyi hale gelmesine mi katkı sağlıyor, yoksa bu uygulamalar kadın ve erkeği bir araya getiremez hale mi getiriyor?" diye sordu. Devletin aile içi şiddette arabulucu olması gerektiğini savundu.

2016’da yaptığı açıklamada, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran yasayla ilgili, “küçüğün rızası var” diyerek gerekçelendirmeye kalkıştı.

AKP’Yİ YARGIYA TAŞIDI

AKP iktidarlarının ‘zor’ dönemlerinin ‘görev adamı’ Bozdağ, bakanlıkları sırasında sadece bu tartışmalı karar ve ifadelerle yetinmedi. AKP yargısının oluşturulması konusunda emeği en fazla geçen isimlerden biri oldu.

İşte Bozdağ döneminde AKP saflarından yargı bünyesine katılan isimlerden bazıları:

-Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, Elazığ’a hâkim olarak atandı. Hatinoğlu’nun daha önce Cumhurbaşkanlığında çalıştığı ortaya çıkmıştı.

-Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz, Antep’e savcı olarak atandı.

-Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Tokat İl Başkanı olan Aykut Kağnıcı, Gebze’ye savcı olarak atandı.

-AKP Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Abdullah Akbaş, Mersin’e savcı olarak atandı.

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Avukatı Acer Hacer Alan, Kars’ın Digor ilçesine hâkim olarak atandı.

-AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Anıl Köksal Böke, Bakırköy’e savcı olarak atandı.

-Eski AKP Milletvekili Mustafa Zeydan’ın torununun eşi olan Emina Alatlı, İstanbul’a savcı olarak atandı.

-Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve 24. Dönem AKP Elazığ Milletvekili Şuay Alpay’ın kardeşi olan Kasım Alpay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine hâkim olarak atandı.

-AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlığını da yapan Sema Cansu Bozkurt Sütçü, Gümüşhane’ye hâkim olarak atandı. Bozkurt Sütçü, aynı zamanda AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmış.

-Kayseri’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Mehmet Özhaseki’ye takipsizlik kararı veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı’nın yeğeni olan Serkan Başok, Samsun’a savcı olarak atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem