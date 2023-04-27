Bekir Bozdağ'ın 'bölücülüğü': Ya şampanya patlatanlar, ya alnını secdeye koyanlar...

AKP tarafından Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olarak gösterilen Bekir Bozdağ'ın seçim bölgesinde yaptığı konuşma, özellikle şu anda Adalet Bakanı olarak görev yaptığı göz önünde bulundurulduğunda dikkati çeken cinstendi.

Bizzat Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre ülkenin ilerleyişinin durdurulmak istendiğini, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 'dış güçlerle bir olmakla' suçlayan Bozdağ, iktidar çevrelerinde alışılagelmiş bir söylem olarak 'terör ithamını' kullanarak konuşmasında şunlara yer verdi:

"Ben şimdi soruyorum, PKK terör örgütünün eli kanlı katilleri Kandil'den bir bir açıklama yapıyor, 'AK Parti, MHP faşist iktidarını indireceğiz' diyor. PKK, Türkiye'nin hayrına bir iş ister mi? Şimdi bir bir kendi ajanslarına yapıyorlar, kendileri servis ediyorlar. Öte yandan '100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz.' Öte yandan 'Bu dönem Öcalan'ın özgürlük dönemidir' diyorlar.

Öte yandan 'Diyanet'i kapatacağız.' Bir sürü saçmalıkları ortaya koyuyorlar ve terör örgütleri bir bir destek açıklaması yapıyor. FETÖ terör örgütü de aynı açıklamayı yapıyor, DHKP-C de yapıyor. Ben şimdi sorarım, bütün terör örgütlerinin desteklediği bir liderin, bir ittifakın kazanması mı Şanlıurfa'nın lehinedir, yoksa bütün terör örgütlerinin kaybetmesini istediği liderin kazanması mı Şanlıurfa'nın lehinedir?"

'BÜYÜK BİR OSMANLI TOKADINI YAPIŞTIRACAKTIR'

Bozdağ'ın konuşması boyunca kutuplaştırıcı tutumu öne çıktı, ilerleyen bölümde ise vitesi yükselterek olayı 'şampanya' ve 'seccade' karşılaştırmasına getirdi:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek.

Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

VIDEO - Bozdağ'ın geçtiğimiz yıllarda Meclis kürsüsünde FETÖ'yü övdüğü anlar yeniden gündemde.

KAFTANCIOĞLU'NDAN JET YANIT

Muhalefetten Adalet Bakanı'na yanıt gecikmedi. Bozdağ'ın sözlerini alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Düştükleri acziyet ve çaresizliğin, hatta zavallılığın fotoğrafını çizemem ama twitini gösterebilirim! Vatandaşa sözü olmayanın istismarı oluyor haliyle. Memlekette bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemlerine inat barışacak, buluşacak ve kucaklaşacağız" ifadesini kullandı.

Düştükleri acziyet ve çaresizliğin, hatta zavallılığın fotoğrafını çizemem ama twitini gösterebilirim!

Vatandaşa sözü olmayanın istismarı oluyor haliyle:))

Memlekette

Bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemlerine inat barışacak, buluşacak ve kucaklaşacağız #HepBirlikte https://t.co/BAt8KquTKh — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 27, 2023

MUHARREM ERKEK'TEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de paylaşımında ülkede yaşanan ekonomik krize dikkati çekerek şunları kaydetti:

"14 Mayıs gecesi,

Sizin iktidarınızda;

- Torpili olmadığı için işsiz kalmış gençler,

- Yoksul bırakılarak yarınını düşünmeyen anne babalar,

- Yatağa aç sokulan çocuklar sevinecek.

Özetle ülkemizin küçük bir azınlığı hariç herkes sevinecek.

AMA;

- Uyuşturucu baronları,

- Çeteler,

- Birilerinin sırtından zengin olanlar,

- Lüks araçlarında pudra şekeri partileri yapanlar,

- 5 yerden maaş alanlar,

- Sırtını saraya yaslayarak her şeyi yapmayı mübah görenler üzülecek."