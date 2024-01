Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da yer aldığı heyetle beraber CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Tugay ve beraberindeki heyet, Başkanlık makamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi. Görüşme, kısa süren açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

“CEMİL TUGAY KAPTANLIĞINDA 30 İLÇEDE CHP BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ”

Ziyarette konuşan Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Bugün Ankara'dan Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızla, adayımızla birlikte İzmir'imize geldik. Sizlerin de takip ettiği gibi otobüsün üstünden seslendik. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız; partimize, ilimize, ilçe örgütlerimize, İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun. Zaten bildiğiniz, bugün de bahsettiğim gibi örgütün kendi içinden, örgütte çalışmış, ilçe yöneticiliğimizi yapmış, 5 yıldır gayet başarıyla Karşıyaka Belediye Başkanlığınızı sürdüren deneyimli bir belediye başkanımız. Balçova'sından Bucası'na, Karabağlar'ından Bayraklı'sına kadar İzmir'in her bir sokağını bilen, İzmir'in kendi evladı, kendi çocuğu. İzmir'in bizim Bakırçay dediğimiz bölgeden Menderes bölgesine kadar doktorluk yapmış, oralarda şifa dağıtmış bir doktorumuz. Başarıyla da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağını biliyoruz. Bizler örgütlü insanlar olarak, Cumhuriyet Halk Partililer olarak çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz, her bir adımında da elimizden geldiğince canla, başla çalışacağız. Mart'ın sonunda bir kez daha hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem Sayın Dr. Cemil Tugay'ın kaptanlığında 30 ilçenin 30'unda da bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Gaziemir'de de, Karşıyaka'da da tekrar dalgalandıracağız. Yolunuz açık olsun”

“CHP'NİN İZMİR ÖRGÜTÜ TEK YÜREK OLACAK”

Karşıyaka Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şöyle konuştu:

“Özgür Başkanımızın söylediği gibi burası baba evi. Baba evinde bir aile ortamında bulunmaktan ben çok mutluyum, bu anı yaşamaktan mutluyum, bu gururu yaşamaktan mutluyum. Sağ olsunlar, Genel Merkezimiz bana bu görevi aday olarak tebliğ ettiler. Bu dakikadan sonra benim görevim bütün örgütümüzle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de en üst düzeyde başarıya ulaşması için çalışmaktır. Bu ziyaret ve arkasından yapacağımız toplantıyla koordinasyon aşamasına geçtik artık. Bundan sonrasında ben inanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir örgütü tek yumruk olacak, tek yürek olacak ve özellikle bu değişim sürecinden sonra halkımızın bizden beklediği başarıyı hep beraber elde edeceğiz. Şimdiden emek harcayacak olan tüm örgüt üyelerimize, il, ilçe yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum, sağ olun”

“BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR, BUGÜN DE O BAYRAK CEMİL TUGAY'A DEVREDİLDİ”

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel de şu ifadeleri kullandı:

“2019'dan bu yana başarılı bir şekilde Karşıyaka Belediye Başkanlığımızı yapan Sayın Cemil Tugay, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak İl Başkanlığı'mızı ziyaret etti. Çok titizce yapılan çalışmalar sonucunda, Cemil Başkan'ın adaylığı MYK'mızın önerisi ve Parti Meclisimizin kararıyla kesinleşti. Mütevazi ve naif kişiliğiyle ve Karşıyaka Belediye Başkanı olmasına rağmen parti örgütüyle yaptığımız çalışmalarda kabına sığmayan, özellikle Bakırçay bölgesinde partimizin bütün çalışmalarına destek veren, gerçekten Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlığını başarılı bir şekilde yapan bir arkadaşımız. Geçmişte bu görevi aynı gelenekten Yüksel Çakmur yaptı Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde merhum Ahmet Piriştina yaptı, Sayın Aziz Kocaoğlu yaptı ve geçtiğimiz 5 senede de Sayın Tunç Soyer yaptı. Hepsinin İzmir'e, İzmir'imize çok değerli hizmetleri oldu, katkıları oldu. Kişiler değişir ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyeciliği ve hizmeti değişmez. Bu bir bayrak yarışıdır, bugün de o bayrak Sayın Cemil Tugay'a devredildi. Ben İzmir'e en iyi şekilde hizmet edeceğine, partimize ve mücadelemize güç katacağına, hangi siyasi anlayıştan olursa olsun kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, İzmir'in her bir vatandaşına, her bir hemşehrimize çok değerli hizmetler ve katkılar sunacağına inanıyorum. Şimdiden çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. İl Başkanımıza da, il yöneticilerimize de, burada bulunan partililerimize de İzmir Milletvekili olarak ve Genel Başkan Yardımcısı olarak üzerimize düşen her türlü katkıyı koyacağımızı ifade ediyorum.”

“TÜRKİYE'DE DEĞİŞİMİN FOTOĞRAFI OLAN KENT İZMİR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise şunları söyledi:

“Kurultayda Türkiye'ye bir değişim vaat ettik. O değişimin sonucu olarak da yerel yönetim sürecinde çok ince eleyip sık dokuyarak, farklı kriterlerle, adayların pozitif, güçlü, zayıf yanları, profil araştırmaları vs sonucunda parti meclisimiz ve MYK'mız bir kanaate vardı. İzmir'de ortaya çıkan sonuç; 45 yaş ortalaması, 9 tane kadın adayımızın adaylaştığı, 30 belediye başkanımızın 27'sinin değiştiği ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın değiştiği... Gerçekten Türkiye'de değişimin fotoğrafı olan kent oldu İzmir. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay oldu. Toplumsal ve siyasal sorunları sadece eleştirerek çözemezsiniz. Pek çoğumuz eleştirmeyi severiz ama eleştirmek yetmez, bir adım atma cesaretini göstermek lazım. Cemil Tugay öyle bir insan, yani çok başarılı bir hekimken ilçe yöneticiliği yapmış, zamanını, vaktini bu toplumsal siyasal sorunlara çözüm için ayırmış, arkasından Karşıyaka Belediye Başkanlığı gibi bir görevi profesyonel mesleğini bırakarak, kendi kentine katkıda bulunmak için yürütmüş ve sonuç itibariyle çok önemli bir görevi Türkiye'de solcuların, sosyal demokratların, Atatürkçülerin açısından reytingi en yüksek, en popüler, herkesin gözünü döndüğü Türkiye'de, Kars'ın da, Tekirdağ'ın da, Ardahan'ın da döndüğü kent olan, dünyayla iletişim kanalları en açık kent, Avrupa'ya en yakın kent İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Biz bu işi en iyi onun yapacağına inandık ve öyle yapacağını düşünüyoruz. Onun liderliğinde, bu kentte diğer 30 aday arkadaşımızla beraber başarılı bir kampanya yürüteceğiz. Bugün İl Başkanlığı'na birlikte geldik, buradan startı vereceğiz. Arkasından da İzmir'de 30 ilçede çok başarılı bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz.”