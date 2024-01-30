Fatih Altaylı: Gazetecilere, muhalefet adayını yıpratmak için para verildi

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında iktidarın muhalefet adaylarına karşı yaptığını iddia ettiği bir hamleyi anlattı. Altaylı’nın iddiasına göre bir takım gazeteciye kamu kaynağından para aktarıldı.

Altaylı'nın aktardığına göre, iktidarın para aktardığı gazeteciler 31 Mart yerel seçim sürecinde muhalefetin adaylarını yıpratma görevini üstlenecek.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında anlattığı iddia şu şekilde:

“Çok sağlam kaynaklardan duydum. Tam da muhalif görünmeyen bir takım gazeteciye Türkiye’yi iyi Tanıtma fonundan para aktarıldığı ve seçim sürecinde muhalefetin adaylarını zora sokacak bir takım önerilerde bulunma görevini aldıklarını duydum.”