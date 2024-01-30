İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun AKP'den Bodrum'a aday oldu

İyi Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mehmet Tosun, AKP'den gelen Bodrum Belediye Başkanlığı adaylığı teklifini, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından resmileştirdi.

Duvar'dan Selçuk Arslan'ın aktardığı habere göre AKP ilçe Başkanı Hacı Dalda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sayın Mehmet Tosun, AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayımız olmuştur. Belediyecilikle ilgili çalışmaları ve tecrübesi herkes tarafından takdir edilen Sayın Mehmet Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Aydın Ayaydın'la birlikte Bodrum hak ettiği, özlediği hizmetleri alacak, Bodrum için gelecek çok güzel olacak. Dava arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle Bodrum için, Muğla için hiç durmadan çalışacağız. Bodrum'umuza hayırlı olsun" dedi.