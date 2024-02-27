AKP'nin yüzde 60'la kazandığı il için çarpıcı iddia: 'Yeniden Refah Partisi alabilir'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir ay gibi bir süre kalırken, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'yle (YRP) ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

AKP ile ittifak yapmayarak kendi adaylarıyla yarışa katılma kararı alan partinin oylarında bir yükseliş olduğu belirtilirken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın 'Şanlıurfa' yorumu dikkati çekti.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN OYLARI O SINIRI ZORLUYOR'

Saymaz, Sözcü TV yayınında "Benim görüştüğüm kimi araştırmacılar Yeniden Refah Partisi'nin oyunu ikiye katladığını söylüyorlar. Yani yüzde 3 ve bandına ulaştığını 5-6 sınırını zorladığını söylüyor." dedi.

'BAZI İLÇELERİ ALABİLİR'

YRP'nin özellikle İstanbul'daki seçimlerde kritik bir konumda olduğunu belirten Saymaz, "Şimdi tabii böyle bir oy arana ulaşmış bir parti Hazine yardımını garantiliyor ve kendi başına bazı ilçeleri alabilir adaya bağlı olarak" diye konuştu.

Saymaz, açıklamasının devamında ise gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı: "Urfa'yı da alabilir. Yani orada Mehmet Kasım Gülpınar Bey'den kaynaklı. Bu gibi yerlerde sürpriz hamleler bekleyebiliriz"