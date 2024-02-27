Meclis'te seçim öncesi son mesai: 8'inci Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor

TBMM bu hafta, 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplanıyor. AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Türk Ceza Kanunu'na (TCK) yeni düzenlemeler getiren 43 maddelik 8. Yargı Paketi, seçime kadar Genel Kurul’un görüşeceği son kanun teklifi olacak.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle, 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi de 3 bin liraya çıkarılacak. Emekliler, teklifin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin lira olarak alacak.

Teklifle, deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Kanun teklifine göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde OHAL döneminde geçici bir süreliğine kurulan Tazminat Komisyonu, kalıcı hale getirilecek. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddialarıyla ilgili manevi tazminat taleplerini de Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek.

“ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME” FİİLİ MÜSTAKİL SUÇ

Teklifte, en çarpıcı düzenlemelerden biri Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eylül ayında iptal ettiği “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" fiiline ilişkin oldu. İptal kararının gerekçesinde söz konusu fiil için, “Bu durum, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır” diyen Yüksek Mahkeme, ‘örgüt adına’ kavramının belirsizliğine dikkat çekmişti.

Ancak, yeni düzenlemede, “somut gerekçeler olmalı” denilen AYM kararı dikkate alınmadı. TCK'nın "silahlı örgüt" maddesini düzenleyen 314. maddesine eklenen yeni fıkrayla, bu fiil artık müstakil bir suç sayılacak. ‘Örgüt adına suç işlediği’ iddia edilen kişi, hem işlenen suçtan hem de örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılacak.

Buna göre, ‘örgüt adına suç işlediği’ iddia edilen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek.

HAGB’YE YENİ DÜZENLEME, ADLİ PARA CEZALARINDA ARTIŞ

Teklifin bir diğer düzenlemesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile ilgili. Buna göre, HAGB iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm edilen sanıklar için uygulanacak, karara itiraz yolu açılacak ve istinafa taşınabilecek. Karar artık hükümle uygulanacak.

Teklifle, adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Yeni düzenlemeye göre, kaçak sanıklara mahkûmiyet kararı ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemeyecek. Bu durumdaki bazı davalar zamanaşımına girebilecek. AYM, “kaçak” sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesine izin veren düzenlemeyi de iptal etmişti.