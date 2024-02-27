Basın İlan Kurumu azınlık gazetelerine iki yıl aradan sonra yardım yaptı: Tutar değişmedi

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 32. Dönem 5. Toplantısı sona erdi.

Yapılan açıklamada "Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan cemaat toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere ise 300 bin Türk Lirası yardım yapılmasını kararlaştırdı" dendi.

2011 yılından bu yana azınlık basınına yıllık yardımlarda bulunan BİK (Basın İlan Kurumu) geçen yıl yardım kararı almamıştı.

BİK yardım kararını şu şarta bağlıyor:

"a) Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum, Yahudi topluluklarınca çıkarılan ve bu toplulukların Türkiye’de yoğunlukla yaşadığı yer itibarıyla, 5187 sayılı Basın Kanununa göre yönetim yeri İstanbul olan süreli yayınların yararlanması,

b) Yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 5 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayımlanması,

c) Yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, on beş günlük, aylık, üç aylık veya altı aylık olarak yayımlanması"

Bu şartları karşılayan Ermeni, Rum ve Yahudi basınından toplam yedi gazete bulunuyor. Tutar bu gazeteler arasında bölüştürülecek.

Azınlık gazeteleri 2022 yılından bu yana yaşanan enflasyonu dikkate alarak tutarın artırılması beklentisindeydi.

BİK azınlık gazetelerine resmi ilan vermiyor, bunun yerine yıllık yardımda bulunuyor.