Harry Potter dizisi tam 10 yıl sürecek: Yayın tarihi belli oldu!

Milyonlarca hayranı bulunan kitaplardan beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter serisi, dizi olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. On yıl sürmesi planlanan dizinin yayın tarihi belli oldu.

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Harry Potter dizisi tam 10 yıl sürecek: Yayın tarihi belli oldu!

JK Rowling'in ilk kitabı 1997 yılında yayınladığı ve kısa sürede en çok satan kitaplar arasına girip beyaz perdeye uyarlanarak tüm dünyada bir fenomen haline gelen seri dizi olarak yeniden hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla karşıladığı dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Warner Bros, merakla beklenen Harry Potter uyarlamasının prömiyer tarihini 2026 olarak belirlediğini söyledi.

Variety'nin haberine göre; 23 Şubat Cuma günü Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav tarafından şirketin 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında Harry Potter dizisiyle ilgili de detayları paylaştı.

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