İnci Taneleri'nde çalan şarkı trendlere girdi: O şarkıyı söyleyen isim belli oldu
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 5. bölümünde, Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem'in oğlu ile bir araya geldiği anlarla ilgili çalan şarkı sosyal medyada olay oldu. Şarkı trendlere girdi.. İşte herkesin merak ettiği o şarkıyla ilgili tüm detaylar
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi ülke gündeminden düşmüyor. Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi en çok izlenen dizilerden biri olarak dikkat çekiyor. Dizide çalan müzikler ise seyircileri hayran bırakıyor.
DAĞLARA MI YAZDIN TÜRKÜSÜ OLAY OLDU
Artı Gerçek'in haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüğü yeni dizisi İnci Taneleri reytinglerde ilk sıraya yerleşirken, dün akşamki bölümünde kullanılan müzik de arama listelerine girdi.
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi müzikleri ile de gündemde. Dizinin 5. bölümünde, Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem'in oğlu Özgür (Cihan) ile bir araya geldiği anlarla ilgili çalan şarkı, internette çok sayıda izleyici tarafından arandı.
Dizide, 'Dağlara mı yazdın' adlı Türkü formundaki şarkı kullanıldı. Songül Güner'in seslendirdiği şarkının geçtiği sahne sonrası internet aramalarında ve sosyal medyada 'Dağlara mı yazdın' şarkısı trendlere girdi.
'Dağlara mı yazdın' şarkısının söz ve müziği Melinay Melahat'e ait. Şarkının YouTube'daki künyesinde şu bilgiler yer alıyor:
Aranje/Düzenleme: Rıdvan NAR / Ömer OK
Klip Yönetmeni: Mehmet KIZIL
Dijital Dağıtım/Yayınlama: Metin Uslu
Söz-Müzik : Melinay MELAHAT
Kayıt - Studio Pera
'DAĞLARA MI YAZDIN' ŞARKISININ SÖZLERİ
Dağlara mı yazdın adlı şarkının sözleri ise şöyle:
Hayli zaman oldu ne aradın sordun
Hayli vakit doldu gelmedin durdun
Hasreti hançeri sineme vurdun
Demem o ki salım sen beni yordun
Dağlara mı yazdın
Sulara mı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni
Hayli yıllar oldu bekledim durdum
Hayli mevsim doldu gelmedin soldum
Yarim vicdanına kara su mu doldu
Duy sesimi salım hayat senle durdu
Dağlara mı yazdın
Sulara mı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni
FERDİ TAYFUR ŞARKISI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
İnci Taneleri dizisinde daha önce 'Hatıran Yeter' adlı arabesk şarkının Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylenmişti. Diziden daha sonra konuya ilişkin özür açıklaması gelmişti.