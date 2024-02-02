Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız...
İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ile gündeme gelen Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede kaldırdı.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, performansıyla akım haline gelirken eleştiriler de beraberinde geldi.
Ergüçlü de gelen eleştirilere bir göndermeyle karşılık verdi.
Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, paylaşımındaki yorumu kısa süre içinde sildi.