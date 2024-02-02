Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız...

İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ile gündeme gelen Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede kaldırdı.

Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor.

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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 2

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, performansıyla akım haline gelirken eleştiriler de beraberinde geldi.

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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 3

Ergüçlü de gelen eleştirilere bir göndermeyle karşılık verdi.

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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 4

Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı.

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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 5

Oyuncu, paylaşımındaki yorumu kısa süre içinde sildi.

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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 6
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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 7
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Hazar Ergüçlü önce yazdı sonra sildi: Neyden rahatsız olduysanız... - Resim: 8
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