Misafir sevmeyen kan grubu belli oldu; Yalnızlığı çok seviyor ve kimseyi istemiyorlar

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma ezber bozdu. İddiaya göre bu kan grubundan olanlar yalnızlığı çok seviyor ve evlerine asla misafir kabul etmek istemiyorlar.

Artı Gerçek'in derlediği habere göre; Misafir sevmeyen burçlar belli oldu. Sosyal medyada olay olan o araştırma tüm ezberleri alt üst etti.

Life724.com'daki içeriğe göre; Kan grupları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar, 0 (sıfır) kan grubu ile ilgili ilginç iddialara işaret etmektedir. Bu kan grubuna sahip bireylerin genellikle sosyal ilişkilerden kaçınma eğiliminde oldukları ve yalnızlığı tercih ettikleri iddia edilmektedir.

0 (sıfır) kan grubuna sahip olan kişilerin bağımsız ve özgür ruhlu oldukları düşünülse de, aynı zamanda sosyal etkinliklerden kaçındıkları belirtilmektedir. Bu durum, genellikle kalabalık ortamlardan hoşlanmadıkları ve yalnız kalmayı tercih ettikleri şeklinde yorumlanmaktadır.

Elbette kişilik özellikleri üzerinde etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır ve sadece kan grubuna bağlamak doğru olmayabilir. Ancak yapılan araştırmalar, 0 (sıfır) kan grubu ile belirli kişilik özellikleri arasında ilginç bir ilişki olabileceğine işaret etmektedir.

0 KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

Habertürk'te yer alan bir içerikte ise; 0 kan grubunun kişilik özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o bilgiler

Olumlu kişilik özellikleri: Liderlik, uyumlu, olumlu bakış açısı, kendine güvenen, sakin, dışa dönük, temkinli, sadık, barışçıl, tutkulu, bağımsız, güvenilir, kaygısız, trend belirleyici ve özverili. Japonlar, güçlü ve dayanıklı oldukları için 0 kan grubuna sahip kişileri savaşçı olarak adlandırır. Bu kan grubu dürüstlüğüyle ön plana çıkmaktadır.

Olumsuz kişilik özellikleri: Kıskanç, acımasız, kaba, dakik olmayan, duyarsız, soğuk, öngörülemez, benmerkezci ve kibirli.

0 Kan Grubu Özellikleri

Et yemeyi severler.

Sindirim sistemleri oldukça güçlüdür.

Stresle baş etmek için fiziksel faaliyetlere yönelirler.

Pratik yemekleri tercih ederler.

Kalabalıktan hoşlanmazlar.

Risk almayı severler.

Açık sözlüdürler.

Kimi zaman bencildirler.

Diyet yapma konusunda iyi değildirler.

Çevreye uyumları zaman alır.

Kıskanç yapıları vardır.

Organizasyon yeteneği gelişmiştir.