Show TV seyircilerini üzen haber! Kızılcık Şerbeti o tarihten sonra yayımlanmayacak

Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. Show TV seyircilerini üzen karar

Show TV seyircilerini üzen haber! Kızılcık Şerbeti o tarihten sonra yayımlanmayacak

Kızılcık Şerbeti dizisinin heyecanla takip eden izleyicileri için üzücü bir haberimiz var. Show TV'nin sevilen dizisi ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. Dizinin sevenleri için merakla beklenen sezon finali tarihi, diziye duyulan ilgiyi daha da artırmış durumda.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi konusunda yapılan duyuru, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Dizinin takipçileri, final bölümünde neler olacağını merakla beklerken, sezon finalinin ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgiye sahip olmanın heyecanını yaşıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi hakkında yapılan duyuru, dizinin hayranlarını derinden etkiledi.

SEZON FİNALİ VE BU AKŞAM YAYIMLANACAK OLAN YENİ BÖLÜMLE İLGİLİ DETAYLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Seküler bir ailenin kızı Doğa’nın (Sıla Türkoğlu) muhafazakar ve varlıklı bir ailenin oğlu olan sevgilisi Fatih’ten (Doğukan Güngör) hamile kalma hikayesiyle başlayan dizide yine bir bebek krizi yaşanıyor. Her iki aile bir kez daha bebek yüzünden karşı karşıya gelecek. Dizideki şoke eden olaylar kürtaj konusunun duruma göre mi, yoksa tamamen yasak mı olup olmadığını tartışmaya açacak. Bu akşam kimin kimden hamile olduğu ortaya çıkacak. Ortalık fena karışacak.

Show TV seyircilerini üzen haber! Kızılcık Şerbeti o tarihten sonra yayımlanmayacak - Resim : 1

SEZON FİNALİ 7 HAZİRAN'DA

Öte yandan “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapacağı öğrenildi. 14 Haziran’da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi tüm dizilerin sezon finallerini yapması planlanıyor.

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