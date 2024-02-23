Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar...

Cevizin faydaları oldukça fazladır. Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, lif, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Bu nedenle düzenli olarak tüketildiğinde beyin fonksiyonlarını destekler, kalp sağlığını korur, sindirim sistemini düzenler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve cilt sağlığını destekler. Ayrıca cevizin anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanma riskini azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bu nedenle ceviz, dengeli bir beslenme programında önemli bir yere sahiptir.

KABUKLARI DA ÇOK FAYDALI ÇIKTI

Birçok kişi ceviz kabuklarını çöpe atıyor. Oysa ceviz kabuklarını atmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz.

Ceviz kabukları, atılmadan önce farklı amaçlar için kullanılabilir. İşte size ceviz kabuklarından neler yapabileceğinize dair birkaç fikir:

1. Boya: Ceviz kabukları, doğal bir boya malzemesi olarak kullanılabilir. Ceviz kabuklarını kaynatın ve suyu süzerek elde edilen boyayı kullanabilirsiniz. Bu boyalar, kağıt, kumaş ve ahşap gibi malzemelerde kullanılabilir.

2. Kompost: Ceviz kabukları, kompost malzemesi olarak kullanılabilir. Kabukları doğrayın ve diğer organik malzemelerle birlikte kompost kutusuna ekleyin. Bu, bitkileriniz için sağlıklı bir toprak elde etmenizi sağlayacaktır.

3. Yakıt: Ceviz kabukları, yakıt olarak kullanılabilir. Kabukları kurutun ve sonra soba veya barbeküde yakarak ısınabilir veya yemek pişirebilirsiniz.

4. Hayvan yemi: Ceviz kabukları, hayvan yemi olarak kullanılabilir. Özellikle tavşan ve hamsterlar gibi küçük hayvanlar için kabuklar sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.

5. Temizlik: Ceviz kabukları, temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Kabukları toz haline getirin ve sonra temizlik yaparken kullanın. Ceviz kabukları, özellikle paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için etkilidir.

Ceviz kabukları, atılmadan önce farklı amaçlar için kullanılabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak, ceviz kabuklarından farklı amaçlar için kullanabilirsiniz.

CEVİZ KABUĞU SUYUNUN FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ceviz kabuğu suyu, vücutta biriken toksinlerin en doğal şekilde atılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip-nezle gibi mevsimsel hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Fazla kilolardan kurtulamaya yardımcı olur. Kansere karşı koruyucudur.

- Kaynak: HABER7.COM-