Eski İYİ Parti vekili Deva Partisi’ne geçti mi? “Diyarbakır’dayım”

Bağımsız İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun DEVA Partisi'ne katıldığı iddia edildi.

İddiaların ardından sosyal medyadan açıklama yapan Ensarioğlu, iddiaları yalanladı. Ensarioğlu yaptığı açıklamada "Bugün bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında DEVA Partisine geçtiğim yönünde haberler yapılmaktadır. Deva Partisinin değerli genel başkanı Sayın Ali BABACAN ve çok değerli bir çok siyasi parti genel başkanları tarafından partilerine davet edildim. Ancak Deva Partisi dahil herhangi bir siyasi partiye katıldığım haberleri doğru değil" dedi.

Ensarioğlu şöyle devam etti:

"Şu anda Diyarbakır’dayım ailemle ve dostlarımla istişare halindeyim. Sonrasında İstanbul’da bana destek veren seçmenlerimle, dostlarımla ve hemşerilerimle istişare ettikten sonra, muhafazakâr ve demokrat Kürt kimliğimin gerektirdiği saiklerle siyasi rotamda bir değişiklik olduğu taktirde bu kararın bizatihi tarafımca kamuoyu ile paylaşılacağını özellikle belirtmek isterim."