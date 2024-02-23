Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin ardından CHP'de bir genel başkan değişimi yaşandı. Öte yandan ekonomi o günden bugüne daha da kötüye giderken, Z Kuşağı'ndan da yeni seçmenler oy verme potasına girdi. Dolayısıyla yerel seçimler kadar genel seçimler de merak konusu olmaya başladı.