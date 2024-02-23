Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!
31 Mart yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken, Türkiye geneli seçmen eğilimleri de merak edilmeye başlandı. CHP'deki Genel Başkan değişimi, ekonomik krizin gün geçtikçe derinleşmesi ve Z Kuşağı'nın 18 yaşını geçmesi gibi birçok etkenin belirleyici olacağı seçim için son anket de açıklandı.
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin ardından CHP'de bir genel başkan değişimi yaşandı. Öte yandan ekonomi o günden bugüne daha da kötüye giderken, Z Kuşağı'ndan da yeni seçmenler oy verme potasına girdi. Dolayısıyla yerel seçimler kadar genel seçimler de merak konusu olmaya başladı.
HBS Araştırma, şubat ayına özel genel seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette kararsızların oyu dikkat çekerken, milliyetçi partilerin oylarında da yükseliş yaşandı.
6 bin 100 kişi ile yapılan "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları şöyle oldu:
AKP: %32,8
CHP: %21,6
MHP: %9,8
DEM: %8,4
İYİ Parti: %7,2
Yeniden Refah Partisi: %3,7
Zafer Partisi: %2,6
Diğer: %3
Kararsız: %10,9
HBS Araştırma tarafından açıklanan anketin grafiği