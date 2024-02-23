Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!

31 Mart yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken, Türkiye geneli seçmen eğilimleri de merak edilmeye başlandı. CHP'deki Genel Başkan değişimi, ekonomik krizin gün geçtikçe derinleşmesi ve Z Kuşağı'nın 18 yaşını geçmesi gibi birçok etkenin belirleyici olacağı seçim için son anket de açıklandı.

2024 Yerel Seçimleri Anket
Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin ardından CHP'de bir genel başkan değişimi yaşandı. Öte yandan ekonomi o günden bugüne daha da kötüye giderken, Z Kuşağı'ndan da yeni seçmenler oy verme potasına girdi. Dolayısıyla yerel seçimler kadar genel seçimler de merak konusu olmaya başladı.

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Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 2

HBS Araştırma, şubat ayına özel genel seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette kararsızların oyu dikkat çekerken, milliyetçi partilerin oylarında da yükseliş yaşandı.

6 bin 100 kişi ile yapılan "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları şöyle oldu:

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Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 3

AKP: %32,8

CHP: %21,6

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Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 4

MHP: %9,8

DEM: %8,4

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Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 5

İYİ Parti: %7,2

Yeniden Refah Partisi: %3,7

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Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 6

Zafer Partisi: %2,6

Diğer: %3

Kararsız: %10,9

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Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! - Resim: 7

HBS Araştırma tarafından açıklanan anketin grafiği

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