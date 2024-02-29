Emekli maaşının sefalet ücreti olduğunu kabul etmişti... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Dalga geçecek yorumlarını hicap duyarak dinledim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Akşemsettin ve Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün emeklilere ek zamma kapıyı kapattığı açıklamalarına ilişkin konuştu.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda en düşük emekli maaşının sefalet ücreti olduğunu kabul etmiş ancak emeklilere ek zam için kapıları kapatmıştı.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil” ifadelerini kullanmış ve şu ifadelerle ek zam yapılmayacağını söylemişti:

“Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor.”

İMAMOĞLU: DALGA GEÇECEK SEVİYEDE YORUMLARINI HİCAP DUYARAK DİNLEDİM

Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamasında Erdoğan’a tepki gösterdi. "Daha dün emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçecek seviyede yorum yapmasını hicap duyarak dinledim" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Tek emekli maaşı ile geçiniyor ve evini dönüştürecek. Ne yapacaksınız, sokağa mı bırakacaksınız? Biz o emeklilere 9 bin lira kira desteği vereceğiz. Onlara ekstra bir ayrımcılık yapıyoruz."