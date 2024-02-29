Hüseyin Baş'tan AKP'ye: Bu iktidar 23 yıldır 28 Şubat'ın üzerinde tepiniyor, biz gençler hala dayak yiyoruz

AKP'nin 28 Şubat'ı sürekli gündem etmesi üzerine konuşan BTP Lideri Hüseyin Baş, “28 Şubat'tan sonra 2002 seçimleri ile birlikte Türkiye 23 yıldır bu iktidarın yönetimi altında ve bu iktidar 23 yıldır 28 Şubat'ın üzerinde hala tepiniyor" dedi.

Hüseyin Baş'tan AKP'ye: Bu iktidar 23 yıldır 28 Şubat'ın üzerinde tepiniyor, biz gençler hala dayak yiyoruz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV’de Ece Üner’in sunduğu Sözün Gücü programına konuk olan BTP lideri, 28 Şubat’ın yıl dönümünü değerlendirdi.

Hüseyin Baş, “28 Şubat'tan sonra 2002 seçimleri ile birlikte Türkiye 23 yıldır bu iktidarın yönetimi altında ve bu iktidar 23 yıldır 28 Şubat'ın üzerinde hala tepiniyor" dedi.

Baş'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“28 Şubat'tan sonra 2002 seçimleri ile birlikte Türkiye 23 yıldır bu iktidarın yönetimi altında ve bu iktidar 23 yıldır 28 Şubat'ın üzerinde hala tepiniyor. Benim oradaki eleştirim şu: Biz gençler olarak öyle bir durumdayız ki hala siyasi hesaplaşmaların, hala siyasi kavgaların göbeğinde dayak yiyoruz. Bakın ben 28 Şubat'ı hatırlamıyorum bile. Ben yaşamadığım bir 80'in, yaşamadığım bir 60'ın hala 32- 33 yaşında bir genç olarak, iki çocuk babası bir kardeşiniz olarak dayağını yiyorum ve bütün Türk gençliği böyle biz hala dayak yiyoruz. Sen haklıydın sen haksızdın vs. Hani oturup, birbirimize nasihat ederek, birbirimize anlatarak bu meseleleri çözemedik mi? Niye hala tarihte kalıyoruz.”

Kaynak: ANKA

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