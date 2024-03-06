Fehmi Koru: AKP'nin kampanyası görülmemiş hatalarla devam ediyor, sebebini galiba biliyorum

Gazeteci - yazar Fehmi Koru, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim öncesi bir dönem yakın olduğu iktidar partisinin kampanyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde oğlu Abdullah ile birlikte yaşamını yitiren reklamcı Erol Olçok'un yokluğunun hissedildiğini kaydeden Koru, şöyle devam etti:

"(...) O gün bugündür girdiği seçimlerde AK Parti'nin kampanyaları göz dolduramıyor. MHP desteği olmasa, AK Parti çoktan iktidardan düşmüş, Tayyip Erdoğan da son iki (2018 ve 2023) başkanlık seçimlerini kaybetmişti.

Bir aydan az bir süre kalan yerel seçime gidilirken yapılan son kamuoyu araştırmalarında, AK Parti oyları, her ay biraz daha düşüşte çıkıyor. Kampanyalarda Erol Olçok'un yapılmasına izin vermediği türden hatalar bu seçimin öncesinde bolca sergileniyor.

'KUYRUKLARLA ÖVÜNÜLÜR MÜ?'

Örnek mi istiyorsunuz?

Pahalılık, özellikle emeklileri ve bu arada dar gelirlileri, derinden etkiliyor. İnsanlar nerede neyi ucuz bulurlarsa oraya koşuyorlar. Gerekirse gece uyumayıp sabaha karşı ucuzcu mağazaların önünde sıraya giriyorlar. Et ve Süt Kurumu önündeki kuyruklar, marketlerin yarı fiyatına satılan ek ve kıymaya rağbetin eseri.

Dün bir baktım, AK Parti kampanyasını her gün kalabalıklar önüne çıkarak yürüten sözcü, 'Bu kuyruklar yokluk değil varlık kuyruğu' demesin mi? Kuyruklarla övünülür mü?

'EROL OLÇOK MÜSAADE ETMEZDİ'

Geçen gün burada yazmış, TV'de de söylemiştim. O sözün kaynağı, kuyrukta saatlerce beklemiş bir yaşlıca kadındı. Kendisine uzatılan mikrofona, gece yarısından beri beklediği bir kilogramlık etine kavuşmuş olan kadın, 'Yıllar önce de kuyruklara giriyorduk, o zaman ihtiyacımız olan mal yoktu; şimdi ise mal çok ama cepte alacak para yok' demişti.

Varlık kuyruğu ha! İşte Erol Olçok fakir-fukaranın dilinde dolaşıma girecek böyle yanlışlara müsaade etmezdi. (...)"

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EROL OLÇOK HAKKINDA KISACA

Erol Olçok, 1987 yılında Arter Reklam Ajansı’nı kurdu ve siyasal tanıtım faaliyetine Refah Partisi'nin seçim çalışmalarıyla başladı.

Ardından birçok kişisel aday kampanyası yaptı. Mehmet Ali Şahin’in 1987'deki adaylığı da bunlardan bir tanesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinde bulunduğu dönem onunla basın danışmanı olarak çalıştı. O sırada Doğru Yol Partisi'nden (DYP) teklif aldı.

Tansu Çiller’e bir sunum hazırladı. 1999 seçimlerinde DYP’nin Türkiye genel seçim kampanyasını yaptı.

AKP'nin kuruluş çalışmaları sırasında Erdoğan’ın birlikte çalışma teklifini kabul etti. Partinin isminin bulunmasından kuruluşuna kadar birçok konuda etkin rol oynadı. İktidar partisinin bütün genel ve yerel seçim kampanyalarını yönetti.

15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü’nde 16 yaşındaki oğluyla birlikte hayatını kaybetti.

2018 seçimlerinde Erdoğan'ın, yakın arkadaşının yokluğunu fazlasıyla hissettiği konuşuluyordu.