AKP'li adayların TÜGVA'nın tiyatro gösterilerinde projelerini anlattığı ortaya çıktı

TÜGVA'nın İstanbul’daki okullarda düzenlediği tiyatro gösterilerinde, AKP'li adayların sahnede projelerini anlattığı ortaya çıktı.

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AKP'li adayların TÜGVA'nın tiyatro gösterilerinde projelerini anlattığı ortaya çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA, İstanbul’daki okullarda tiyatro etkinliği düzenliyor.

Maltepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜGVA’nın 6 Mart’ta Maltepe SGK Erol Olçok Konferans Salonu’nda düzenleyeceği tiyatro etkinliği için okullara yazı gönderdiği öğrenildi. Yazının gönderildiği 11 okuldan 75’er öğrencinin tiyatroya katılımı istendi ve öğrencilerin salona TÜGVA servisleri ile götürüleceği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; AKP’nin Maltepe Belediye başkan adayı Kadem Ekşi’nin vakfın 1 Mart’ta Maltepe’deki bir okulda düzenlediği etkinlikte öğrencilere konuşma yaptığı tespit edildi. AKP’nin Ümraniye Belediye başkan adayı İsmet Yıldırım’ın seçim aracının da oyunun Ümraniye’deki bir okulda gösterilirken okul bahçesine girdiği görüldü.

Etkinliği değerlendiren Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Depe, "Okullar iktidarın arka bahçesi haline gelmemelidir. Bu bir rezilliktir, yetkililer suç işlemektedir" dedi.

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