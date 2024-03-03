İmamoğlu: Kanal İstanbul meselesini milletin zihninden söküp atacağız

Yerel seçimlere 28 gün kala, adayların kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Yarışın en çekişmeli olduğu yerlerin başında gelen İstanbul'da Kanal İstanbul gündem düşmüyor.

"ECDADIN YADİGARI BÖYLE KORUNUR"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi'nde açılan İstanbul Sanat Müzesi açılışında konuştu.

"Ecdadın yadigarı işte böyle korunur, böyle korunmalıdır. Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi yaklaşık 600 yıllık bir denizcilik mirası." diye konuşan İmamoğlu, "Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim. Geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de İstanbul, tarihine sahip çıkan bir şehir olmaya devam etsin diye kollarımızı zaten sıvamıştık, sıvanmış şekilde duruyor." dedi.

İmamoğlu konuşmasında tersaneyle ilgili ayrıca şunları söyledi:

"İstanbul sanat kimliğiyle muhteşem bir sahayı sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Bu sahayla ilgili bunun bir başlangıç olduğunu bilmenizi arzu ederim. Yüz yılın çok güzel bir sanattaki özetini hep birlikte birazdan deneyimleyeceğiz.

İnsanlarımızın içerisinde bu şehre, bu şehrin içerisinde yapılmış işlere, bu şehrin izlerine muhteşem bir tutku var. Bu nedenle Haliç Tersanesi'nin İstanbul Sanat adıyla yeniden açılışına hoş geldiniz. Haliç Tersanesi dünyada işlevini sürdüren en eski tersanelerden biri. Tersaneyi göreve geldiğimiz gün itibariyle kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla koruma altına aldık. Bugün itibariyle İstanbul Sanat adıyla kamusal alan işlevi kazandırdık.

Tersane işlevinin yanında, onu da yaşatarak sürdürecek müze, performans sanatları merkezi, sergi ve çocuk atölye alanlarıyla, restoran gibi sosyal mekanlarıyla da hizmet verecek şekilde İstanbulluların hizmetine açıyoruz. Ecdadın yadigarı işte böyle korunur, böyle korunmalıdır. Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi yaklaşık 600 yıllık bir denizcilik mirası."

"İSTANBUL SON 5 YILDA YENİ BİR YOLA GİRMİŞTİR"

İstanbul'un tarihi özelliklerin vurgu yapan İmamoğlu, kendi başkanlığı döneminde şehrin yeni bir yola girdiğini kaydetti. İBB Başkanı İmamoğlu, şunların altını çizdi:

"Kadim kent eşsiz coğrafya zengin kültürel miras ecdat yadigarı kültürel değerler bunun gibi sıfatlarla anılan çok özel bir kentte yaşıyoruz. Çok net söylüyorum İstanbul son 5 yılda yeni bir yola girmiştir. Bu eşsiz miras, uzmanların ve halkın koruması altındadır. İstanbul'un mirasını bilimin önderliğinde ortaya çıkarıyor halkımıza emanet ediyoruz.

İstanbul'un tarihine baktığımızda 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kent görüyoruz, bana göre dünyanın en zengin kenti. Bize verilen bu mirasa özenle yaklaşıyoruz. Geçmişte liyakatsiz ellerle yapılan vahim uygulamalar kaş yaparken göz yapan restorasyonlar hepimizin aklında.

İstanbul'un 20-30 yıldır suyu akmayan 197 tarihi çeşmesinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp suya kavuşturduk. İstanbul tarihsel ve kültürel anlatısının en önemli taşıyıcılarından birisi olan camilerimiz, türbelerimiz ve hazireler, İBB Miras'ın koruma çalışmaları içerisinde çok özel bir yer tutuyor. Biz de İBB Miras'ın hassas çalışmaları ile 19 tarihi türbeyi, 588 tarihi mezar ve hazireyi hak ettiği değere kavuşturduk. 42 tarihi caminin rutin olarak bakımını gerçekleştirerek ferah ve huzurlu bir hizmete hazır tuttuk. Göreve geldiğimizden bugüne kadar tam 943 miras alanını İBB Miras dokunuşu ile koruma altına aldık. Restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu yapılar kimliğine uygun koruma ve kullanma belgesini gözeterek işlevlendirildi.

Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim. Geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de İstanbul, tarihine sahip çıkan bir şehir olmaya devam etsin diye kollarımızı zaten sıvamıştık, sıvanmış şekilde duruyor.

Otogarı buradan kaldırıyoruz otobüsleri sokmamak adına yüz milyonlarca liralık yatırım yaptık. Yarın açılışını yapıyoruz. Muazzam bir terminal aynı zamanda tramvay kapısına yaparak insan taşımacılığını da sağlayarak çok özel bir otogar yaptık. Nasıl torpilli sahaymış biz bunu oraya taşıyamıyoruz. İlçe kaymakamı bu işin bir parçası gibi davranıyor. İstanbul'un göbeğindeki otogarı Alibeyköy'e taşıyacağız. 100 bin metre karenin üzerinde bir park kazandıracağız, taşıyamıyoruz şaka gibi."

"KANAL İSTANBUL MESELESİNİ MİLLETİN ZİHNİNDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP kurmaylarının "çılgın proje" olarak bahsettiği, şehre yeni kanal açmayı planlayan ve uzmanların karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine de değindi. Projeyle ilgili planlar yakın zamanda İBB'nin açtığı davalar sonucu iptal edilmişti.

İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili de şunları söyledi:

"Buradan ilan ediyorum. Bu Kanal İstanbul meselesini, bu milletin uykularını kaçıran bu meseleyi milletin zihninden söküp atacağız.

O yüce tarihimiz gündelik siyaset uğruna istismar edilecek bir alan değildir. Asla buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tarihin inançların, dini ve milli duyguların istismarıyla yapılan siyasetten bu şehir de, bu ülke de, milletimiz de çok çekti. Milli duygularımız güçlü ise bunu hamasi nutuklarla değil işlerinizle, icraatinizle göstereceksiniz. Kişisel menfaatlerimiz, çıkarlarımız için kullanmadık, kullanmayacağız. Bu sözleri bütün İstanbul'umuza ve Türkiye'mize ifade ediyorum."