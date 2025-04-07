Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, soruşturma sürecinin usulsüz yürütülmesi gerekçesini sunarak tutukluluğuna itiraz etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında "yolsuzluk" suçlamasıyla 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Silivri Cezaevi'nde tutulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi vererek, soruşturmanın baştan sona usulsüz ilerletildiği gerekçesiyle itiraz ettiklerini belirtti.

299 ÖĞRENCİ CEZAEVİNDE

İBB'ye yönelik soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte 50 kişi daha tutuklanırken, bu tutuklamalara tepki amacıyla düzenlenen protesto gösterilerinde de yüzlerce vatandaş gözaltına alınıp tutuklandı. Şu anda 299 öğrencinin cezaevinde tutuklu olduğu biliniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri
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