Ekrem İmamoğlu, Konya Mitinginde konuşacak

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Konya'da yurttaşlarla bir araya gelecek.

AKP'Lİ İL BAŞKANINDAN PROVOKATİF PAYLAŞIM

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, dün Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kentte düzenleyeceği miting öncesi provokatif paylaşımla gerilimi artırdı.

Dün aralarında çocukların ve yaşlıların da yer aldığı yurttaşların yaralanması ile sonuçlanan taşlı saldırının ardından 2 Kızılay yöneticisinin de yer aldığı şahıslar provokasyon içeren çağrılar yaptı.

"BOMBA ARAMASI VAR" GEREKÇESİYLE YURTTAŞLAR MİTİNG ALANINA ALINMADI

İmamoğlu’nun halk buluşması için Konya'da Anıt Meydanı'na gelen yurttaşlar ‘bomba araması var’ gerekçesiyle içeri alınmıyor. Yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Tepkilerin ardından alana girişler başladı.

İDDİA: MİTİNGDE AKP'LİLER PROVOKASYON YAPACAK

26. Dönem Konya Milletvekili olan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Ünal, endişe yaratan bir iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ömer Ünal, İmamoğlu'nun mitinginde AKP'li 25 veya 30 kişilik bir grubun terör örgütü lehine sloganlar atarak karışıklık çıkarmak istediğini yazdı.

Gelecek Partili Ömer Ünal'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Biraz sonra 13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu beyin yapacağı Konya Buluşması programı için aldığım istihbarat bilgisi; Ak Partili 25 veya 30 kişilik bir grup miting içerisinde PKK lehine slogan atarak halkı kışkırtarak olay çıkarmaya çalışacaklardır. Konya Valiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne bu hassas süreçte güveniyorum. Şunun bilinmesini isterim ki en başta Ak Parti Konya il başkanı Hasan Angı olmak üzere tüm provokatör söylemlerde bulunanlar olası bir hadisede baş sorumludurlar.

Konya Valiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne bu hassas süreçte güveniyorum.

Şunun bilinmesini isterim ki en başta Ak Parti Konya il başkanı Hasan Angı olmak üzere tüm provokatör söylemlerde bulunanlar olası bir hadisede baş sorumludurlar. — Ömer ÜNAL (@OmerrUnal) May 8, 2023

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KONYA VE ADANA MİTİNGLERİ PAYLAŞIMI

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamada Konya ve Adana mitingleri öncesinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaştığı videoda; "Yola çıktık, geliyoruz. Milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Önce Konya, sonra Adana’yız. Buluşmak üzere." notuyla paylaştığı videolu açıklamada "Bugün Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Anıt Meydanda Stan Sokak'ta olacağız. Saat 15'te ardından 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener ve Mansur Yavaş dostumla 17.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana'da olacağız. Milletimizle bir arada olmaya, milletimize duygularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Yola çıktık, GELİYORUZ 🇹🇷



Milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Önce Konya, sonra Adana’yız. Buluşmak üzere. pic.twitter.com/0pfoE7I6Rc — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 8, 2023

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