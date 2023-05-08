CHP'li Karabat, Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'in usulsüzlüklerini belgeleriyle açıkladı

Dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitingde taşlı provokasyon yaşandı. Miting alanına gelen bir grup Ekrem İmamoğlu'na ve mitinge gelen vatandaşlara taşlarla saldırdı. Taşlı provokasyon sonrası iktidar tarafından gelen açıklamalar tepki çekti. O açıklamalardan biri de Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'indi. Sekmen, provokatif saldırıyı CHP'lilerin yaptığını iddia ederek “İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı. Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz. İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Karabat, Sekmen'in belediyede yaptığı usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koydu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Karabat, şunları yazdı:

BALLI MAAŞLAR, PEŞKEŞ İHALELER, USULSÜZLÜKLER, SAHTEKARLIKLAR... ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI’NIN SİCİLİNİ AÇIKLIYORUM 1-Yaşlı, genç, çocuk demeden elinde Türk bayrağı olan insanların üzerine taş attırdılar. Bir de utanmadan Ekrem İmamoğlu’nu provokasyon yapmakla itham ediyorlar.

2-Erzurum’da ortamı geren ve provoke edenlerin başında yer alan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, göreve geldikten sonra belediye şirket sayılarını artırmış. Erzurum’da 10 belediye şirketi var ve bunlara 268 milyon TL sermaye aktarılmış.

3-İBB’nin tüm şirketlerini didik didik inceleyenler, Erzurum’daki şirketleri görmezden geliyor. Bu şirketlerin yöneticilerine ballı maaşlar mı bağlanıyor? İhalesiz işler yandaşlara mı paslanıyor? Erzurum’a hizmet adı altına kamu kaynakları birilerine transfer mi ediliyor?

4-Bunların hepsi Sayıştay’ın 2021 raporlarında tek tek yazıyor. Erzurum belediye şirketlerinde sermaye aktarımı adı altında gayrimenkuller peşkeş çekiliyor. Bu gayrimenkullerin satılıp satılmadığı, değerine göre işlem yapılıp yapılmadığı belli değil.

5-Mehmet Sekmen’in, yönettiği belediyedeki gayrimenkullerden de haberi yok. Yaklaşık 2,3 milyar TL’lik gayrimenkul belediye kayıtlarında yer almıyor. Az önce bahsettiğim “belediye şirketleri” ve “aktarılan gayrimenkuller” daha net anlaşılıyor.

6-Daha bitmedi... Belediyede memur, kadrolu işçi ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçiler gibi yönetici sıfatı bulunmayan birçok personel, belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. İtfaiye erleri, zabıta memurları yönetim kurulu üyeleri oldu.

7-Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde akaryakıt alımlarında dahi usulsüzlük yapılmış. Bu, açık bir suçtur. Ama ülke parti devletine döndüğü için AKP’li belediyelere savcılıklar soruşturma açmıyor.

8-Muhalefet belediyelerinin borçlanmasına engel olunurken, Mehmet Sekmen’in Erzurum Belediyesi’nin yasal sınırlarının üzerinde borç almasına göz yumulmuş... Belediye şirketlerinin 2022’deki borçları ise 331 milyon lirayı aşıyor.

9-Mehmet Sekmen’in yaptıkları bunlarla da sınırlı değil... Belediyeden alacağı olan küçük esnaf ve firmalar sıra beklerken, bazı şirketlerin ödemeleri öne alınıp yapılıyor. Bu da açıkça suç.

10-Erzurum’da belediye meclis toplantılarına bir meclis üyesinin yerine başkaları katılıyor. Oysa ki meclis üyelerinin yerine kimse katılamaz. Kanunda da yeri yok. Yapılan apaçık bir suç; ama Erzurum Belediyesi’nde hukuk işlemiyor.

11-Mehmet Sekmen’in saldırgan tavrının altında neler yattığını hep birlikte görmüş olduk. Sekmen, AKP'li olmanın hakkını veriyor! Mesleği mali müşavirlik olan Sekmen, özel sektörde yapamayacağı usulsüzlükleri AKP gömleği ile yapıyor. Ama #azkaldı hesabı sorulacak!