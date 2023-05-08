Memleket Partili aday çekildi: "Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğim"

Memleket Partisi Ankara Milletvekili adayı Çağrı Ünsal, Millet İttifakı’na ve Kılıçdaroğlu’na destek olacağını belirterek adaylıktan çekildi.

Memleket Partili aday çekildi: "Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğim"

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi ve Ankara Milletvekili adayı Çağrı Ünsal, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini belirterek adaylıktan çekildi.

Erzurum’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yönelik saldırıyı hatırlatan Ünsal, “Mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU’NU VE MİLLET İTTİFAKI’NI DESTEKLEYECEĞİM’

Memleket Partisi’nden ve milletvekili adaylığından çekilen Ünsal’ın, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla kazanılan Cumhuriyetin 100. Yılında, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerine giriyoruz. Daha dün Erzurum mitinginde yaşananlar, nasıl bir örgütlü kötülükle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir” ifadelerini kullandığı açıklaması şöyle devam etti:

“Hal böyleyken, gelinen noktada 20 yıllık AKP karanlığına karşı siyasi mücadele gösteren tüm muhalif kesimin iç tartışmaları bir kenara koyarak bu mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenlerle, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakını destekleyeceğimi bildiriyor; kuruluşundan bu yana bir neferi olduğum Memleket Partisi'nin politikası ile fikir ayrılığına düşmüş olduğumdan, Ankara milletvekili adaylığından, Genel Disiplin Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden derin bir üzüntüyle istifa ediyorum. Parti içerisinde tanımış olduğum tüm yönetici büyüklerimden, arkadaşlarımdan, tüm memleket sevdalılarından affımı istiyorum."

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